El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que este miércoles las condiciones climáticas serán implacables para los tapatíos. Desde tempranas horas, el ambiente se sentirá bochornoso, pero el verdadero desafío comenzará después del mediodía , cuando los rayos del sol impacten de forma directa sobre la capital de Jalisco.

Las autoridades meteorológicas pronostican que la temperatura máxima alcanzará entre los 35°C y 37°C en la Zona Metropolitana de Guadalajara . Municipios densamente poblados como Zapopan y Tlaquepaque experimentarán una sensación térmica aún mayor debido a la plancha de concreto, afectando a millones de ciudadanos que transitan por las calles.

¿Por qué hace tanto calor? Este fenómeno extremo responde a una circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera. Este sistema bloquea la formación de nubes de lluvia y atrapa el aire caliente en la superficie, generando una ola de calor que castiga severamente a toda la región occidente.

Humedad nula y radiación extrema: La combinación más peligrosa

A diferencia de otros días, la humedad relativa en el ambiente será notablemente baja, situándose apenas en un 10% a 20%. Esta sequedad atmosférica provocará que el calor se sienta mucho más árido y sofocante, resecando las vías respiratorias y aumentando el riesgo de deshidratación rápida entre la población vulnerable.

El viento tampoco será de gran ayuda durante esta jornada calurosa. Se registrarán brisas muy ligeras provenientes del suroeste, con velocidades que apenas alcanzarán los 6 kilómetros por hora. Estas ráfagas suaves serán insuficientes para mitigar el intenso bochorno que dominará el paisaje urbano durante las horas de mayor insolación.

Uno de los factores más alarmantes para este 6 de mayo es el índice de radiación ultravioleta (UV), el cual podría alcanzar un nivel de hasta 14. Esta cifra es considerada extremadamente alta y representa un peligro inminente para la piel si se expone al sol sin la protección adecuada.

¿Cómo sobrevivir al calor tapatío? Tips rápidos y efectivos

Ante este panorama climático tan adverso, es fundamental modificar nuestra rutina diaria para evitar golpes de calor o agotamiento físico. Los expertos en salud pública recomiendan seguir una serie de medidas preventivas muy sencillas pero vitales para mantener el bienestar durante los picos de temperatura más críticos del día.

Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas, alcohólicas o con mucha cafeína, ya que estas sustancias favorecen la pérdida de líquidos y aceleran la deshidratación en tu organismo.

Usa bloqueador solar de amplio espectro: Aplica un protector con factor FPS 50+ cada dos horas si debes estar al aire libre. Complementa tu defensa contra los rayos UV utilizando sombrillas, sombreros de ala ancha y gafas de sol con filtro certificado para proteger tu vista del resplandor.

Viste ropa inteligente y ligera: Opta por prendas holgadas, de colores claros y fabricadas con tejidos transpirables como el algodón o el lino. Este tipo de vestimenta permite que el sudor se evapore rápidamente, ayudando a tu cuerpo a regular su temperatura interna de manera mucho más eficiente y natural.

Evita la exposición en horas pico: Reprograma tus actividades físicas o laborales al aire libre para realizarlas antes de las 11:00 a.m. o después de las 5:00 p.m. Durante este lapso, la intensidad de la radiación solar alcanza su punto máximo, multiplicando el riesgo de sufrir quemaduras severas.

La unidad estatal de Protección Civil hace un llamado urgente a la ciudadanía para cuidar especialmente a niños menores de cinco años, adultos mayores y mascotas. Es crucial no dejar a ningún ser vivo dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interior puede volverse letal en cuestión de minutos.

Finalmente, el pronóstico extendido indica que esta ola cálida persistirá en la ciudad durante el resto de la semana, sin probabilidad de lluvias a corto plazo. Mantente informado a través de los canales oficiales y no bajes la guardia, porque el clima extremo en nuestra región apenas está comenzando.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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