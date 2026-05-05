El calor extremo que ha azotado a Jalisco durante abril, con temperaturas que rozaron los 43 °C, parece tener una tregua a la vista. Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara han compartido el pronóstico para el mes de mayo de 2026, y las noticias son inusuales: se espera un mes más lluvioso de lo normal .

¿Cuándo caerán las primeras lluvias en Guadalajara?

Si estás esperando el alivio del agua, marca el calendario. Según el meteorólogo Mauricio López Reyes, se prevé que las primeras precipitaciones se registren a partir de la segunda quincena de mayo .

Aunque históricamente mayo es un mes seco, este 2026 se estima que la acumulación de agua alcance hasta los 60 milímetros, una cifra significativamente superior al promedio histórico de 30 a 40 milímetros para este periodo.

¿Es este el inicio oficial del temporal?

A pesar de las lluvias tempranas de mayo, los expertos aclaran que esto no significa que el temporal haya comenzado . Estas lluvias son eventos aislados previos a la temporada formal.

Para quienes se preguntan cuándo llegará el temporal de lluvias definitivo a Guadalajara, el IAM proyecta que el inicio formal ocurra entre el 10 y el 15 de junio . Una vez establecido, se esperan acumulaciones que podrían superar los 300 milímetros en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Mayo más caluroso: temperaturas y radiación extrema

No guardes todavía el protector solar. Aunque lloverá más, mayo seguirá siendo el mes más cálido del año . Venimos de un abril histórico, el más caluroso en 35 años, donde municipios como Colotlán y Bolaños alcanzaron picos de 43 °C.

El geógrafo Carlos Román Castañeda advirtió que la radiación solar alcanzará niveles de riesgo extremo. Las recomendaciones de los expertos son claras:

*Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

*Mantener una hidratación constante.

*Usar protector solar, gorras y ropa de manga larga.

El factor "El Niño" y el cambio climático

Este comportamiento atípico en el clima de Jalisco responde a la transición del fenómeno de El Niño hacia una fase cálida, lo que ha alterado la dinámica atmosférica global. Esto no solo explica las lluvias inusuales de mayo, sino también la tendencia de incremento térmico que ha roto récords en la región durante la última semana de abril.

Tip de prevención: Los especialistas sugieren a la población mantenerse informada a través del radar meteorológico del IAM para seguir en tiempo real el avance de las nubes y las posibles tormentas de la segunda quincena de mayo.

Con información del IAM

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