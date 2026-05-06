El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó desde sus redes sociales la detención de Rodolfo "N", alias "Don Ramón", identificado como líder de la organización criminal " Los Linos ", así como de Carlos "N", uno de sus principales operadores, junto con otras tres personas.

García Harfuch detalló que esta célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia cometidos en distintos municipios de Morelos .

"Los Linos" también estarían vinculados con el trasiego de droga a Estados Unidos , principalmente a los estados de San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

García Harfuch reporta la detención de los principales operadores de "Los Linos". X / @OHarfuch

En estas detenciones trabajaron elementos de las corporaciones de la SSPC, la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) gracias a la información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el gobierno de Morelos.

Según informó el titular de la SSPC, además de los detenidos, se reporta que uno de los agresores de "Los Linos" perdió la vida, mientras que dos elementos de la mencionada corporación de seguridad resultaron heridos y ya reciben atención médica especializada .

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