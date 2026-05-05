Expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara han lanzado un aviso importante: mayo de 2026 no será un mes común. Aunque el calor sigue siendo el protagonista, la llegada de precipitaciones inusuales y niveles de radiación peligrosos marcarán la agenda de los jaliscienses en las próximas semanas.

Mayo 2026: Más lluvia de lo normal pero sin "temporal" oficial

A diferencia de años anteriores, se espera que este mes registre hasta 60 milímetros de precipitación, casi el doble del promedio histórico (30-40 mm) . Según Mauricio López Reyes, meteorólogo del IAM, estas lluvias comenzarán a partir de la segunda quincena de mayo .

Sin embargo, el especialista aclara un punto vital para evitar confusiones: estas lluvias no representan el inicio del temporal. El arranque formal de las lluvias en Jalisco se proyecta entre el 10 y el 15 de junio , fecha en la que se esperan acumulaciones masivas de hasta 300 milímetros en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El fenómeno de “El Niño” y su impacto en el clima actual

El comportamiento errático del clima este año tiene una explicación científica. La transición del fenómeno de “El Niño” de una fase neutral a una cálida ha alterado la dinámica atmosférica global. Este cambio es el responsable de que pasemos de sequías intensas a periodos de lluvia inesperada en cuestión de días.

Radiación UV extrema: ¿Cómo protegerse del sol de mayo?

A pesar de las nubes, no bajes la guardia. El geógrafo Carlos Román Castañeda advierte que los niveles de radiación ultravioleta alcanzarán escalas de "riesgo extremo". Tras un abril que rompió récords históricos con temperaturas de hasta 43°C en zonas como Colotlán y Bolaños, mayo mantiene la tendencia de calor intenso.

Para evitar golpes de calor o daños en la piel, los expertos recomiendan:

Evitar exposición directa: Especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Hidratación constante: No esperar a tener sed para beber agua.

Uso de barreras físicas: Gorras, sombreros y ropa de manga larga.

Protección química: Aplicar bloqueador solar de amplio espectro cada 4 horas.

Jalisco vive uno de los años más cálidos en tres décadas

La tendencia es clara y alarmante: abril de 2026 ya se posicionó entre los meses más calurosos de los últimos 35 años en el estado . Con un incremento de casi un grado por encima del promedio histórico, el pasado 29 de abril marcó el pico máximo del año .

Las autoridades del CUCEI invitan a la población a mantenerse informada a través del radar meteorológico del IAM para prevenir incidentes ante las tormentas aisladas que se presentarán antes de que el temporal de junio se instale definitivamente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM

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