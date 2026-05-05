El miércoles 6 de mayo de 2026, en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional, un ejercicio fundamental para fortalecer la cultura de la prevención en el país. En esta edición, la gran novedad tecnológica que ha captado la atención de la ciudadanía es que la alerta sísmica no solo se emitirá a través de los tradicionales altavoces públicos, sino que también llegará directamente a los celulares.

Esta medida busca garantizar que un mayor número de personas reciba el aviso de emergencia de manera oportuna, sin importar si se encuentran en espacios cerrados o lejos de los postes de sonido.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha diseñado para este ejercicio un escenario basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2. Según los datos oficiales, el epicentro virtual se ubicará en la costa de Guerrero, específicamente a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco.

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Esta hipótesis se fundamenta en la llamada "Brecha Sísmica de Guerrero", una zona donde se ha acumulado una gran tensión tectónica durante más de un siglo. Al simular un evento de tal magnitud, las autoridades podrán evaluar los tiempos de respuesta y la efectividad de los protocolos de evacuación en diversas entidades del país.

¿Cómo funcionará la alerta sísmica en los celulares durante el Primer Simulacro Nacional?

El envío de la alerta sísmica a los celulares durante el Primer Simulacro Nacional operará mediante el sistema de difusión celular (Cell Broadcast Service). Esta tecnología permite a las autoridades gubernamentales transmitir mensajes de emergencia de forma masiva a todos los dispositivos móviles que se encuentren dentro de una zona geográfica específica, sin saturar las redes de telecomunicaciones.

A diferencia de los mensajes de texto tradicionales (SMS) o las aplicaciones de mensajería instantánea, este sistema garantiza que la notificación aparezca en la pantalla del dispositivo de manera inmediata, acompañada de un sonido distintivo y vibración, incluso si el teléfono se encuentra en modo silencioso.

El mensaje será claro y directo, con el objetivo de evitar confusiones.

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México".

Para que los usuarios puedan recibir esta notificación de prueba, no es necesario descargar ninguna aplicación de terceros ni realizar configuraciones complejas. El mensaje, que indicará que se trata de un simulacro, llegará de forma automática y gratuita.

Es importante destacar que este servicio no requiere que el usuario tenga saldo disponible o una conexión activa a internet mediante datos móviles o Wi-Fi. La única condición indispensable es que el dispositivo esté encendido y cuente con cobertura de señal de cualquier red móvil, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, al momento en que se emita el alertamiento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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