Si vives en México, salir sin paraguas hoy podría ser un grave error. Este lunes 6 de julio de 2026, múltiples estados enfrentan una alerta máxima por lluvias torrenciales que amenazan con paralizar vialidades y desbordar ríos. ¿Está tu ciudad en la zona de mayor riesgo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en estrecha coordinación con la Conagua, emitió un aviso preventivo para gran parte de la población. Las condiciones climáticas actuales exigen tomar medidas de precaución inmediatas.

Según el reporte oficial publicado esta mañana, se pronostican precipitaciones intensas que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en al menos seis entidades . Esta inmensa cantidad de agua representa un peligro para la infraestructura.

Esta severa situación meteorológica responde a una compleja interacción de diversos fenómenos atmosféricos que convergen sobre el territorio nacional. Los meteorólogos advierten que el clima inestable se mantendrá durante todo el día.

¿A qué se le conoce como "Tormenta Negra"?

El término "Tormenta Negra" no es una categoría meteorológica oficial en México ni en la mayoría de los países occidentales, pero se utiliza frecuentemente en redes sociales y medios de comunicación para describir eventos de lluvias extremadamente intensas .

El término proviene originalmente de los sistemas de alerta meteorológica de países asiáticos, específicamente de Hong Kong. Allí, la "Alerta Negra" (Black Rainstorm Warning) representa el nivel máximo de alerta por precipitaciones. Se activa cuando las lluvias superan los 70 milímetros por hora, lo que conlleva un riesgo muy alto de inundaciones repentinas, deslaves y colapso de la infraestructura urbana.

¿Qué provoca las tormentas de hoy?

Los expertos en climatología señalan que dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera están afectando el clima nacional. Estos sistemas actúan como potentes motores para la formación de densas nubes.

Una de estas circulaciones se ubica estratégicamente al noreste de Tamaulipas, mientras que la segunda se posiciona sobre la Península de Yucatán. Ambas generan un flujo constante y peligroso de nubosidad.

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Además, el constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México alimenta la inestabilidad atmosférica. Esta humedad es el combustible principal para las tormentas eléctricas pronosticadas.

Estos factores, combinados con extensos canales de baja presión en el interior del país, generan el escenario perfecto para tormentas severas. La convergencia de estos sistemas no deja margen para días soleados.

Estados bajo alerta máxima por lluvias

Las regiones más vulnerables este lunes incluyen el sur de Nayarit, así como las zonas norte, oeste y sur de Jalisco . En estas áreas, las autoridades locales ya preparan operativos de emergencia.

Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas también registrarán aguaceros torrenciales que podrían derivar en la temida "Tormenta Negra" . Este fenómeno visual oscurece el cielo en pleno día debido a la extrema densidad nubosa.

Por su parte, Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco y Campeche esperan lluvias muy fuertes, con acumulados estimados de entre 50 y 75 milímetros . Los residentes deben evitar a toda costa cruzar corrientes de agua.

En el centro del país, la Ciudad de México y el Estado de México no escaparán de las fuertes precipitaciones. Se esperan chubascos intensos con posible granizo, complicando severamente el tránsito vehicular.

Riesgos adicionales: Mar de fondo y calor extremo

Protección Civil advierte sobre el riesgo inminente de deslaves en zonas montañosas, así como inundaciones severas en áreas urbanas. Mantener las coladeras libres de basura es una tarea vital durante esta jornada.

En las costas del Pacífico, un fenómeno conocido como Mar de Fondo provocará un oleaje sumamente peligroso, con olas de uno a dos metros de altura. Se recomienda suspender toda la navegación menor.

Paradójicamente, mientras el sur y centro se inundan, el norte de Sinaloa y Sonora enfrentarán un clima completamente opuesto. En estas regiones, el termómetro marcará un calor extremo que rozará los 45 grados.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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