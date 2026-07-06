Los habitantes de la ciudad no deben salir sin paraguas ni chamarra hoy. A partir de este lunes 6 de julio de 2026, un drástico cambio de clima traerá fuertes tormentas y un ambiente inusualmente fresco. Conocer el pronóstico exacto evitará contratiempos en los trayectos diarios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las precipitaciones intensas dominarán el panorama los próximos días . Esta situación marca el inicio de una semana pasada por agua en la región occidente.

Los residentes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) deben prepararse para un descenso en los termómetros . Las temperaturas máximas apenas rozarán los 28 grados centígrados durante las tardes, brindando un respiro del calor.

Por las mañanas, el ambiente será más frío de lo habitual para esta época. Se registrarán temperaturas mínimas de hasta 16 grados, obligando a los tapatíos a abrigarse desde temprano.

Factores detrás del temporal de lluvias

Este fenómeno meteorológico responde a la interacción de varios sistemas atmosféricos. Un extenso canal de baja presión se combinó con la constante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Además, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara detectó una vaguada en niveles medios. Esta condición incrementa la inestabilidad atmosférica sobre el occidente del país.

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Como resultado, la nubosidad será constante desde las primeras horas del amanecer. El sol tendrá apariciones breves, pero el cielo gris será el protagonista indiscutible de la jornada.

Horarios críticos y zonas más afectadas

Las precipitaciones no caerán de manera uniforme durante todo el día. Los modelos meteorológicos indican que las tormentas severas comenzarán a desarrollarse con fuerza a partir de las 15:00 horas .

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque experimentarán fuertes aguaceros acompañados de actividad eléctrica. Las autoridades advierten sobre posibles rachas de viento violento durante estos episodios vespertinos.

Hacia la noche, la intensidad de la lluvia disminuirá de forma gradual . Sin embargo, se mantendrán lloviznas intermitentes que podrían complicar el tráfico nocturno en las principales avenidas.

El estado de Jalisco mantendrá condiciones climáticas similares, especialmente en las regiones sur y occidente. Incluso se ha reportado un oleaje elevado en las zonas costeras debido a estos sistemas.

Recomendaciones clave para la población

Ante este pronóstico, las autoridades de Protección Civil sugieren extremar precauciones al volante. El pavimento mojado y la visibilidad reducida son factores de riesgo importantes durante las tormentas.

También se recomienda mantener limpios los desagües y alcantarillas en los hogares. Esta simple acción ciudadana es vital para prevenir inundaciones repentinas en las zonas más vulnerables.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales será crucial en los próximos días. El clima podría presentar variaciones repentinas, por lo que la prevención es la mejor herramienta.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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