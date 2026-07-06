La economía global y, de manera particular, la de México, han transitado de ver la incertidumbre como una variable pasajera a reconocerla como una constante ineludible. En su más reciente columna, el analista Diego Petersen advierte que el panorama actual —marcado por la revisión anual del T-MEC y un proceso de transformación política nacional— ha instaurado un entorno donde la previsibilidad ha quedado relegada a un segundo plano.

¿Transformación destructiva o constructiva? El dilema del modelo mexicano

Para Petersen, el país enfrenta un desafío dual: la turbulencia internacional y una reconfiguración interna sin precedentes . El columnista señala una falta de claridad en el rumbo de las políticas actuales, cuestionando la efectividad de las transformaciones vigentes.

"Tenemos muy claro lo que ya no es el Estado mexicano, pero aún no está claro qué engendro o qué obra maestra va a resultar del llamado Plan C", destaca Petersen en su análisis.

Este escenario genera una parálisis en la toma de decisiones, donde tanto empresarios como funcionarios públicos deben operar bajo reglas del juego que cambian con velocidad vertiginosa.

El costo de la incertidumbre: ¿Quiénes son los afectados?

Aunque el impacto es generalizado, el mercado —entendido como el consumidor final— es quien carga con el peso más significativo. Cuando la incertidumbre se convierte en la única certeza, el largo plazo desaparece, lo que limita directamente el potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Al respecto, el periodista subraya: "Cuando la incertidumbre se vuelve una certeza, los consumidores son mucho más precavidos en sus decisiones, el largo plazo deja de existir, y las economías crecen menos de lo que podrían hacerlo" .

T-MEC y la presión comercial: ¿Quién gana realmente?

La reciente decisión de Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) anualmente no implica el fin de la relación comercial, dado el alto grado de integración de ambas economías. Sin embargo, esta política de "plazos cortos" actúa como un freno económico .

Petersen cuestiona la estrategia detrás de esta presión, señalando que, aunque el gobierno estadounidense podría capitalizar políticamente esta medida en el corto plazo, los resultados económicos a largo plazo podrían ser contraproducentes: "Si eso no se traduce en crecimiento económico y reducción de la inflación para su país, y por lo tanto en votos, habrá sido el típico 'todos pierden'".

Conclusiones para el sector empresarial

Ante este panorama, la recomendación de los expertos es navegar con flexibilidad. Si bien es indispensable contar con un plan estratégico, el entorno actual exige reconocer que las condiciones están en constante mutación. La capacidad de adaptación, más que la rigidez de los proyectos a largo plazo, se perfila como la habilidad clave para sobrevivir en un México que aún busca definirse entre la incertidumbre y la desconfianza.

Con información de Diego Petersen

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