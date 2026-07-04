Registro de telefonía celular; esta es la fecha límite según la terminación de tu número

Si todavía no has registrado tu línea celular, hay una buena noticia: ya no tendrás que hacerlo antes del 30 de junio. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó una prórroga y anunció que el trámite ahora tendrá fechas límite diferentes según el último dígito de cada número telefónico.

La medida busca dar más tiempo a millones de usuarios que aún no han vinculado su línea con su identidad y evitar la saturación de los sistemas de las compañías telefónicas. Sin embargo, la autoridad advirtió que quienes no realicen el registro dentro del plazo correspondiente podrían quedarse temporalmente sin servicio.

Este es el calendario oficial según la terminación de tu número

La nueva fecha límite dependerá del último dígito de tu celular:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

La CRT recordó que este calendario aplica para las líneas que todavía no han sido registradas y que el proceso continúa siendo obligatorio.

¿Qué pasará si no registras tu línea?

No cumplir con el trámite dentro del plazo asignado tendrá consecuencias. De acuerdo con la autoridad, las compañías telefónicas suspenderán las líneas que permanezcan sin registrar hasta 72 horas después de vencer la fecha correspondiente.

Durante ese periodo, el usuario únicamente podrá realizar llamadas a los servicios de emergencia y contactar a su operador para regularizar el registro. Una vez concluido el proceso, el servicio será restablecido.

¿Cómo hacer el registro?

El trámite debe realizarse directamente con la empresa de telefonía que presta el servicio, ya sea en línea o en un centro de atención. Para personas físicas, generalmente se solicita una identificación oficial vigente y la CURP; en el caso de empresas, el RFC y la documentación correspondiente.

Las autoridades también aclararon que el registro no crea un padrón nacional de usuarios, sino que vincula cada línea con su titular a través de la compañía telefónica. Además, reiteraron que el objetivo es combatir delitos como la extorsión y el fraude cometidos mediante líneas anónimas.

Si aún no sabes cuándo te corresponde realizar el trámite, conviene revisar la terminación de tu número cuanto antes. Aunque existe una prórroga, el calendario ya está en marcha y, una vez vencida la fecha asignada, la suspensión del servicio será automática hasta que completes el registro.

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AO

