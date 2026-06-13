Las tormentas de verano ya están aquí, y mientras tú disfrutas del clima, tu perro podría estar viviendo un infierno. Comprender por qué los truenos aterrorizan a los caninos es vital hoy para prevenir ataques de pánico y proteger su bienestar físico y emocional durante esta temporada de lluvias.

El miedo a las tormentas no es un simple capricho animal, sino una condición clínica conocida como fobia a los ruidos . Esta respuesta extrema afecta a millones de mascotas en todo el mundo cada vez que el cielo se oscurece.

Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, este terror se manifiesta a través de jadeos, temblores, vocalizaciones excesivas y un deseo incontrolable de esconderse. El animal experimenta un aumento drástico de cortisol, la hormona del estrés.

La amenaza invisible: electricidad estática y presión

Uno de los descubrimientos más fascinantes sobre este comportamiento involucra a la electricidad estática. Durante una tormenta eléctrica, el aire se carga de energía que afecta directamente a los animales .

El Dr. Nicholas Dodman, reconocido investigador del comportamiento animal, descubrió que los perros de pelaje largo o doble capa acumulan estática en su pelo. Esto les provoca pequeñas y dolorosas descargas eléctricas cuando tocan objetos metálicos.

Para evitar estos choques, los perros suelen buscar refugio en lugares conectados a tierra. Por eso es común encontrarlos escondidos en bañeras, lavabos o detrás del inodoro durante un aguacero.

Además de la estática, los canes son extremadamente sensibles a las caídas de la presión barométrica . Mucho antes de que caiga la primera gota, sus oídos internos detectan el cambio atmosférico, alertándolos de que el peligro se acerca.

Audición aguda y genética canina

El sentido del oído de un perro es exponencialmente más sensible que el humano . Un trueno que a nosotros nos parece lejano, para ellos suena como una explosión ensordecedora dentro de la misma habitación.

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han señalado que ciertas razas tienen una predisposición genética a desarrollar estas fobias. Los perros pastores, como el Border Collie, suelen ser los más afectados por su naturaleza reactiva.

Esta combinación de dolor físico por la estática, incomodidad en los oídos por la presión y un ruido abrumador crea una tormenta perfecta de ansiedad. El perro no sabe de dónde proviene la amenaza, solo sabe que debe huir.

¿Cómo mitigar el terror durante las lluvias?

Castigar o ignorar a un perro asustado solo empeorará su condición . Los expertos recomiendan crear un refugio seguro en casa, preferiblemente en una habitación interior sin ventanas, donde el ruido y los relámpagos se perciban menos.

El uso de prendas antiestáticas o chalecos de compresión ha demostrado ser altamente efectivo. Estas herramientas aplican una presión suave y constante que calma el sistema nervioso del animal, simulando un abrazo protector.

También es útil reproducir ruido blanco o música clásica para enmascarar el sonido de los truenos. Mantener una actitud calmada y transmitir seguridad es fundamental, ya que los perros absorben las emociones de sus dueños.

Si el pánico es incontrolable y pone en riesgo la integridad del animal, es imperativo consultar a un veterinario. Existen terapias de desensibilización y medicamentos específicos que pueden devolverle la paz a tu mejor amigo durante las tormentas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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