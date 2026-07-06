Una ola de apagones registrada durante las últimas semanas en al menos una veintena de Entidades del país ha generado afectaciones a hogares, comercios y servicios, además de una creciente inconformidad entre los usuarios. En distintas regiones se han reportado cortes de energía, variaciones de voltaje e interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

Jalisco no ha sido la excepción. Habitantes de municipios como Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Tala, Zapotlán El Grande, La Manzanilla de la Paz, El Salto y diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara han reportado fallas recurrentes en el servicio, algunas con una duración de varias horas; incluso, días.

“Se fue la luz desde las seis de la tarde y regresó hasta el día siguiente, como a las cuatro de la tarde”, relató Laura, vecina de la Colonia Arroyo Hondo, en Zapopan. En El Salto, Pablo Núñez aseguró que los cortes también han sido frecuentes. “Se va la luz de repente… me ha tocado quedarme sin electricidad uno o dos días. Tengo que llevar mis aparatos al trabajo para cargarlos”.

Especialistas atribuyen estos episodios a diversos factores, entre ellos el incremento en la demanda de electricidad durante la temporada de calor y la insuficiente modernización de la infraestructura eléctrica del país.

Emilio Barocio Espejo, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad de Guadalajara, explicó que las altas temperaturas elevan significativamente el consumo de energía debido al uso intensivo de los sistemas de refrigeración y aires acondicionados, lo que somete a la red eléctrica a un mayor nivel de exigencia.

Por su parte, Jorge Antonio Mejía, académico del Departamento de Economía de la UdeG, señaló que las sobrecargas evidencian la necesidad de renovar la red nacional de distribución. Agregó que la alta dependencia de combustibles fósiles limita la capacidad del sistema, por lo que consideró indispensable acelerar la incorporación de fuentes renovables, particularmente la energía solar.

Desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el subdirector de Distribución, Gustavo García, sostuvo que los reportes de interrupciones corresponden a casos focalizados y no reflejan una crisis nacional. Afirmó que, entre 2018 y 2025, los apagones se redujeron 30% y que, durante los primeros cinco meses de 2026, las interrupciones disminuyeron 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

En una ficha informativa, la CFE precisó que las fallas obedecen a causas diversas, entre ellas fenómenos meteorológicos como tormentas, descargas atmosféricas, vientos intensos y altas temperaturas. Además del contacto de fauna y vegetación con las líneas eléctricas, daños ocasionados por terceros y equipos que requieren mantenimiento o sustitución.

Como parte de las acciones para fortalecer la red de distribución, la empresa pública anunció una inversión superior a los 15 mil millones de pesos entre 2025 y 2026. Los recursos se destinan a la instalación de postes, conductores para redes de media y baja tensión, equipos de protección y seccionamiento, así como medidores, con el propósito de incrementar la capacidad operativa y reducir las interrupciones del servicio.

Adicionalmente, la Comisión informó que entre 2024 y 2030 ejercerá más de 244 mil millones de pesos en proyectos de transmisión y distribución para modernizar la infraestructura eléctrica nacional y responder al crecimiento sostenido de la demanda de energía.

La CFE descarta que exista una crisis por apagones en el país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que los apagones registrados en distintas regiones del país no representan una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional, sino interrupciones con causas y alcances específicos que varían entre las entidades federativas.

En una ficha informativa, la empresa explicó que los cortes en el suministro obedecen principalmente a fenómenos meteorológicos, como tormentas, descargas atmosféricas, vientos intensos y altas temperaturas. También influyen el contacto de fauna y vegetación con las líneas de distribución, daños ocasionados por terceros y, en algunos casos, equipos que requieren mantenimiento o sustitución.

La CFE sostuvo que estos eventos no corresponden a una falla estructural del sistema eléctrico y destacó que mantiene programas permanentes de mantenimiento preventivo, modernización de infraestructura y atención de contingencias para reducir las interrupciones del servicio.

Como resultado de estas acciones, indicó que los reportes de apagones han disminuido de manera sostenida desde 2018 en diversas entidades. Entre las reducciones más significativas destacan Morelos, con 57 por ciento; Nayarit, con 54 por ciento; Yucatán, con 52 por ciento, y Tamaulipas, con 51 por ciento.

Asimismo, informó que durante 2026 se han realizado cientos de miles de acciones de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, con incrementos de hasta 20 por ciento respecto al año anterior en algunos estados.

La empresa señaló que actualmente se desarrolla el Programa de Fortalecimiento y Expansión 2024-2030, que contempla inversiones superiores a 35 mil millones de pesos en Chihuahua; más de 16 mil millones en Veracruz; alrededor de 15 mil millones en Quintana Roo y Sonora, respectivamente, y más de 12 mil millones en Nuevo León. Los recursos se destinarán principalmente a proyectos de transmisión y distribución para ampliar la capacidad del sistema y mejorar la confiabilidad del servicio.

De manera adicional, recordó que entre 2024 y 2030 ejercerá más de 244 mil millones de pesos en infraestructura de transmisión y distribución. A ello se suma un programa específico por más de 15 mil millones de pesos entre 2025 y 2026 para fortalecer la red de distribución y reducir las interrupciones del suministro.

Como parte de este plan se instalarán 301 mil postes, tres mil 924 equipos de protección y seccionamiento, más de 34 mil kilómetros de conductores para redes de media y baja tensión, así como 1.6 millones de medidores nuevos.

En Jalisco, la CFE proyecta la construcción de una nueva central de ciclo combinado para reforzar el suministro eléctrico en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La planta tendrá una capacidad inicial de 500 megawatts, ampliable hasta mil megawatts, mediante una inversión estimada en 571 millones de dólares para atender el crecimiento de la demanda industrial, comercial y urbana de la región.

La CFE descartó que exista una falla estructural en el sistema eléctrico del país. EL INFORMADOR

Tarda más en volver la luz

Aunque los apagones en México disminuyeron durante 2025, el tiempo para restablecer el servicio eléctrico aumentó, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Información obtenida vía transparencia indica que la empresa registró 46 mil 626 interrupciones, la cifra más baja de los últimos siete años. Sin embargo, el tiempo promedio sin electricidad subió de 136 a 138 minutos respecto a 2024.

En Jalisco, el restablecimiento del servicio alcanzó un promedio de 103 minutos, el nivel más alto desde 2021.

La CFE reconoció que varias gerencias regionales no cumplieron las metas de desempeño debido, entre otros factores, a dificultades en la Red Nacional de Transmisión. El aumento en la demanda eléctrica también ha presionado la infraestructura y complicado la atención de las fallas.

Voces de los expertos

Jorge Antonio Mejía, académico de la UdeG

Emilio Barocio Espejo, académico de la UdeG

Falta inversión

Mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuye los apagones a fenómenos meteorológicos, especialistas de la Universidad de Guadalajara sostienen que las fallas reflejan problemas estructurales del Sistema Eléctrico Nacional.

Jorge Antonio Mejía, académico del Departamento de Economía, afirmó que la infraestructura de generación y transmisión presenta un importante rezago. “Hay obsolescencia tanto en los sistemas de generación como en la red eléctrica. Es infraestructura que tiene décadas en funcionamiento y... no ha sido suficiente para atender los picos de demanda”, señaló.

Explicó que el consumo aumenta durante la temporada de calor por el uso intensivo de equipos de aire acondicionado, lo que sobrecarga la red.

Emilio Barocio Espejo, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica, destacó el potencial de Jalisco para la generación solar, aunque advirtió que las energías renovables no resolverán por sí solas el problema.

Ambos coincidieron en que es indispensable modernizar la infraestructura y fortalecer las redes de transmisión y distribución.

Causas, afectaciones y recomendaciones

Problemas

Tormentas, calor y vientos fuertes.

Árboles o fauna sobre las líneas.

Daños a la infraestructura.

Equipos con fallas o sin mantenimiento.

Mayor demanda de electricidad.

Daños

Cortes de energía.

Variaciones de voltaje.

Suspensión de actividades.

Fallas en telecomunicaciones y agua.

Pérdida de alimentos y afectaciones económicas.

¿Qué hacer?

Reportar la falla al 071 de la CFE.

Desconectar aparatos sensibles.

Mantener cerrado el refrigerador.

Usar lámparas de batería, no velas.

No tocar cables caídos.

Tener baterías externas para celulares.

Reconectar equipos cuando el servicio se estabilice.

CT