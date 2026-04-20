Alerta por clima extremo este lunes; así afectará a tu estado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la fuente oficial del Gobierno de México en materia del clima, ha emitido su pronóstico general para este inicio de semana. Las condiciones atmosféricas de hoy exigen que la población tome precauciones inmediatas ante un clima que se perfila como altamente inestable y cambiante.

¿Por qué está cambiando tan drásticamente el clima en nuestro país? La respuesta principal radica en los efectos del Frente Frío 45, el cual se extenderá con características de estacionario sobre el Golfo de México, interactuando fuertemente con canales de baja presión y la entrada de humedad del Mar Caribe.

Estados en alerta máxima por tormentas y chubascos

Las precipitaciones más severas de la jornada golpearán con fuerza el centro y occidente del territorio nacional. De acuerdo con el reporte, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en diversas zonas de Michoacán, Guanajuato y el Estado de México durante la tarde .

Para nuestra región, Jalisco no se queda atrás en el pronóstico de precipitaciones de este lunes . La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros), especialmente en el este y sureste del estado, las cuales podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

Estas condiciones meteorológicas adversas no deben tomarse a la ligera por los ciudadanos que transitan por la vía pública. Las autoridades advierten que las lluvias constantes podrían generar un incremento peligroso en los niveles de ríos y arroyos, provocando deslaves, inundaciones y encharcamientos severos en zonas urbanas y rurales.

Del frío congelante al calor extremo de 45 grados

Mientras algunos ciudadanos sacan el paraguas y los impermeables, otros sufrirán por las altas temperaturas primaverales. El termómetro alcanzará máximas de 40 a 45 °C en estados como Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Chiapas , exigiendo una hidratación constante para evitar los temidos golpes de calor en la población vulnerable.

En un marcado contraste térmico, el amanecer de este lunes trajo consigo un ambiente verdaderamente gélido en las zonas montañosas del país. Los termómetros registraron temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en las partes altas y sierras de los estados de Durango, Puebla y Tlaxcala.

El viento también jugará un papel crucial y potencialmente peligroso durante este lunes 20 de abril. Se pronostican rachas de viento de componente norte de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con fuerza suficiente para derribar árboles, cableado eléctrico y anuncios publicitarios de gran tamaño.

Tips rápidos para sobrevivir al clima extremo de hoy

Ante este complejo panorama de contrastes meteorológicos, la prevención ciudadana es tu mejor herramienta antes de salir de casa. Aquí te presentamos una lista de recomendaciones clave y prácticas para que el clima de este lunes no arruine tu rutina diaria ni ponga en riesgo tu integridad física.

Planifica tu ruta con anticipación: Si vives en Jalisco, Michoacán o el Estado de México, anticipa tus traslados al trabajo o la escuela. Evita cruzar avenidas propensas a inundaciones y mantén una distancia prudente al conducir bajo la lluvia para evitar accidentes viales por el asfalto resbaladizo.

Protégete del sol y el calor sofocante: En los estados con alerta por altas temperaturas, es vital usar protector solar de amplio espectro, vestir ropa ligera de colores claros y llevar siempre contigo una botella de agua para mantenerte hidratado, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Asegura tu entorno ante las ráfagas: Si te encuentras en zonas con pronóstico de vientos fuertes, retira macetas, herramientas u objetos sueltos de tus balcones y azoteas. Al caminar por la calle, aléjate de estructuras inestables, árboles viejos y espectaculares que puedan colapsar repentinamente por las ráfagas de viento.

Finalmente, mantente informado en todo momento a través de los canales oficiales de Protección Civil y las actualizaciones constantes del SMN. El clima primaveral puede cambiar rápidamente en cuestión de horas, y estar bien preparado es la mejor manera de cuidar de ti y de toda tu familia.

ESPECIAL /Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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