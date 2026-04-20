El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico del clima detallado para este inicio de semana en la Perla Tapatía, y las noticias traen sorpresas importantes para todos los habitantes. Las condiciones atmosféricas actuales generarán un escenario muy variable que obligará a los ciudadanos a estar prevenidos desde temprano.

Aunque la mañana de este lunes comenzó con un ambiente fresco y temperaturas agradables que oscilaron entre los 15 °C y 17 °C, el panorama meteorológico cambiará drásticamente conforme avance el reloj. La nubosidad irá en aumento, bloqueando parcialmente los rayos solares, pero incrementando la sensación de humedad en el ambiente .

¿A qué hora exacta se esperan las lluvias en la ciudad?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la mayor probabilidad de precipitaciones no será por la mañana, sino que se concentrará a partir del mediodía y se extenderá durante gran parte de la tarde. Específicamente, entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m. se registrará el pico máximo de inestabilidad .

Las autoridades estiman hasta un 70% de probabilidad de chubascos fuertes, los cuales podrían venir acompañados de actividad eléctrica y posibles granizadas en distintas zonas de la ciudad . Este fenómeno es impulsado por un canal de baja presión que interactúa con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Municipios aledaños como Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga también registrarán estas lluvias de moderadas a fuertes. Por ello, se recomienda a toda la población del Área Metropolitana de Guadalajara tomar precauciones extremas si realizan actividades al aire libre o si tienen que conducir por avenidas propensas a encharcamientos.

Calor, bochorno y vientos antes de la tormenta

Antes de que las primeras gotas comiencen a caer sobre el pavimento, los tapatíos experimentarán un ambiente bastante caluroso y pesado. El termómetro alcanzará temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 °C y los 31 °C, creando un contraste térmico muy marcado respecto a las primeras horas del día.

Esta combinación de altas temperaturas y una humedad relativa cercana al 60% generará una sensación de bochorno muy significativa. Es el clásico clima que anticipa una tormenta fuerte, típico de la inestabilidad atmosférica que afecta a la región centro y occidente del país durante esta temporada de transición primaveral.

Además de las precipitaciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre la presencia de rachas de viento considerables que podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h durante las tormentas vespertinas. Estos ventarrones podrían derribar ramas, lonas o mobiliario urbano ligero, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse alerta.

Tips rápidos y útiles para sobrevivir al clima de hoy:

- Lleva paraguas o impermeable siempre contigo: Especialmente si tu jornada laboral, escolar o tus compromisos personales terminan después de las 2:00 p.m., momento en el que las nubes de tormenta estarán más densas.

- Viste en capas para adaptarte: Necesitarás ropa ligera y transpirable para soportar el calor del mediodía, pero también algo que te proteja eficazmente de la lluvia repentina y el viento fresco de la tarde.

- Maneja con extrema precaución: Las primeras lluvias de la semana suelen dejar el pavimento muy resbaladizo. Mantén tu distancia en vías rápidas como López Mateos o Lázaro Cárdenas para evitar accidentes viales.

- Protege tus aparatos electrónicos: Ante la alta probabilidad de actividad eléctrica, es recomendable desconectar equipos sensibles en casa o en la oficina si notas que la tormenta se intensifica en tu colonia.

Hacia la noche, el clima finalmente dará una tregua a los habitantes. La temperatura descenderá a unos agradables 20 °C a 22 °C, dejando un ambiente fresco , con el cielo parcialmente nublado y vientos en calma, ofreciendo las condiciones ideales para descansar tras un lunes meteorológicamente muy agitado.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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