Si viajas o asistes a los partidos del Mundial 2026 en México, tu información financiera podría correr peligro. Kaspersky encendió las alarmas hoy al revelar que casi el 18% de las redes Wi-Fi públicas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son inseguras, convirtiéndose en la trampa perfecta de los ciberdelincuentes.

Riesgo de ciberseguridad al conectarse a redes Wi-Fi públicas

Aficionados que viajarán a México para asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 podrían enfrentar riesgos de ciberseguridad al conectarse a redes Wi-Fi públicas , advirtió la firma especializada Kaspersky tras analizar más de 84 mil señales inalámbricas en las tres ciudades mexicanas sede del torneo.

La compañía examinó 84 mil 588 señales de Wi-Fi gratuito y 69 mil 473 puntos de acceso públicos únicos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los resultados mostraron que cerca del 17% de las redes abiertas son inseguras y podrían facilitar el robo de información personal o financiera de los usuarios .

De acuerdo con el estudio, 16.5% de los puntos de acceso analizados en Ciudad de México presentaron vulnerabilidades, mientras que en Guadalajara la proporción fue de 18.5% y en Monterrey de 17.2%.

Kaspersky señaló que estas redes cuentan con mecanismos de cifrado débiles o inexistentes, lo que las convierte en un objetivo para ataques dirigidos a interceptar comunicaciones, obtener credenciales o monitorear la actividad de los usuarios .

La firma también detectó que, aunque muchas redes utilizan protocolos modernos de protección como WPA2 o WPA3, alrededor del 45% mantiene habilitada la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), considerada actualmente una tecnología vulnerable.

En Ciudad de México, 53.7% de las redes evaluadas conservaba esta característica; en Guadalajara, 50.9%, y en Monterrey, 47.5 por ciento.

Piden evitar consultas bancarias o pagos

La investigadora de seguridad de la firma para América Latina, María Isabel Manjarrez, explicó que la conectividad se ha vuelto indispensable para los viajeros, quienes utilizan internet para transporte, pagos, navegación, comunicación y acceso a servicios digitales. Sin embargo, advirtió que los ciberdelincuentes suelen aprovechar los periodos de alta movilidad turística para desplegar ataques dirigidos contra usuarios conectados a redes públicas .

Ante este panorama, la empresa recomendó evitar operaciones sensibles, como consultas bancarias o pagos, mientras se utiliza Wi-Fi público.

También sugirió verificar la autenticidad de las redes antes de conectarse, utilizar servicios VPN para cifrar el tráfico de datos, activar los firewalls de los dispositivos, mantener actualizado el software y habilitar mecanismos de autenticación en dos pasos para reforzar la protección de las cuentas.

El análisis se concentró en zonas de alta afluencia relacionadas con el torneo, incluyendo estadios, aeropuertos, centros urbanos y corredores turísticos de las tres ciudades sede. La firma señaló que la adopción de medidas preventivas puede reducir significativamente los riesgos asociados al uso de redes inalámbricas abiertas durante los desplazamientos internacionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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