La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este martes la captura de Gabriel "N", alias "Gabito", identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción "Los Chapitos" . El sujeto estaría, además, vinculado con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año en Sinaloa .

La aprehensión de "Gabito" fue posible tras una acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) en El Rosario, Sinaloa.

X / @SSPCMexico

Captura y vinculación criminal

El detenido, según declaró la propia SSPC, es investigado por su presunta participación en delitos como secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud . Durante la operación se aseguraron armas, municiones, droga, numerario y un vehículo.

Asimismo, se le vincula con el homicidio de 10 mineros (seis trabajadores y cuatro proveedores) de la compañía minera canadiense Vizla Silver y desaparecidos en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

¿De quiénes se trata?

El pasado mes de febrero, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que los diez mineros habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal " Los Mayos ", según las primeras declaraciones de detenidos por el caso.

García Harfuch precisó que los cuatro detenidos por el caso son parte de una facción del grupo criminal "Los Chapitos", quienes habrían confundido a los mineros con integrantes de "Los Mayos", pues ambas organizaciones se disputan el control del narcotráfico en Sinaloa.

Tras ser cuestionado sobre si existía alguna denuncia por extorsión por parte de la empresa canadiense Viszla Silver, de la que eran trabajadores los mineros, señaló que no había ningún reporte de ese tipo.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del 23 de enero , de acuerdo con el testimonio de familiares de los desaparecidos citado por medios locales.

La situación de seguridad en Sinaloa

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 una ola de violencia atribuida por las autoridades a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, desatada tras la entrega y detención en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada .

Con información de EFE.

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