La violenta privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Ramírez en Veracruz, capturado en un impactante video que ya es viral, enciende las alarmas nacionales hoy. La agresión armada contra la directora de Impulso desata una indignación generalizada y un operativo de emergencia que expone el máximo riesgo para la prensa en México.

La privan de la libertad de forma violenta

La reportera Roxana Ramírez, fue privada de la libertad por hombres armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el sur de Veracruz .

El momento del ingreso del comando fue video grabado y difundido en redes sociales, lo que causó gran indignación y preocupación por la comunicadora.

Así fueron los hechos

En las imágenes se observa a dos hombres con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital , donde se encontraba la también directora del medio digital Impulso.

Tras ingresar apuntando con sus armas largas, someten a los residentes y les retiran el celular. Luego de la irrupción del comando, se reportó la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez .

Autoridades policiales montaron un fuerte operativo en la zona para tratar de ubicar a la periodista; en tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y mantienen operativo en la zona.

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OA