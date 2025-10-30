La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , declaró en la "Mañanera" del pasado miércoles 29 de octubre que se reunirá se reunirá con las tres principales aerolíneas nacionales — Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus — el día de mañana, viernes 31 de octubre, para conocer su postura y acordar una estrategia conjunta frente a las restricciones impuestas por Estados Unidos, quien anunció la cancelación de 13 rutas operadas desde la República Mexicana hacia aquel país.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte de EU , la decisión se basa en dos argumentos: el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que trasladó la carga aérea del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA) , y la distribución de slots (horarios de despegue y aterrizaje) en el AICM.

La Presidenta rechazó la decisión del Departamento de Transporte del país del norte, que también incluye limitar las operaciones combinadas de pasajeros y carga. La Mandataria considera que se trata de una medida unilateral e injustificada. En tanto, especialistas y organismos empresariales llamaron al diálogo entre ambas naciones y a respetar el convenio bilateral aéreo.

En conferencia, la Mandataria aseguró que el gobierno mexicano no está de acuerdo y anunció que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a solicitar una reunión urgente con autoridades de EU.

" No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. Puede ser un interés político, de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. México no es piñata de nadie ", expresó.

La Presidenta también instruyó a Andrea Marván, titular de la Comisión Nacional de Competencia Económica , para que elabore un análisis sobre si la decisión del Departamento de Transporte estadounidense podría afectar a la competencia entre aerolíneas.

En tanto, Aeroméxico ya no podrá volar del AIFA a Houston y McAllen, ni del AICM a San Juan de Puerto Rico, una ruta que anunció el pasado 9 de septiembre. Volaris, por su parte, estará inhabilitada para despegar desde el AIFA a Newark, Nueva Jersey.

