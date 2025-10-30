Al afirmar que "no es un asunto político", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves en "La Mañanera del pueblo" que Simón Levy sí fue detenido por la Interpol en Lisboa, Portugal, e indicó que, como tiene nacionalidad de un país europeo, fue liberado, pero no se le permitió salir de ese país.

La jefa del Ejecutivo federal rechazó que Simón Levy esté en Washington, Estados Unidos, y que haya sufrido un atentado, como afirmó ayer el empresario y exfuncionario mexicano en entrevistas a medios de comunicación.

En Palacio Nacional, se proyectó un documento oficial de Portugal donde se informa la detención y la presentación de Simón Levy ante el Tribunal de Apelación de Lisboa.

"Esta persona llega a Portugal y ahí es detenida. Como también tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación. No es deportado, digamos, tiene la liberación y ahí tiene que seguir todos los procesos", dijo la Mandataria.

"Es cierto que lo detuvieron y en realidad, pues no era, estaba faltó de la verdad, vamos a decirlo así, el que no estaba en Portugal, sino que estaba en Washington (…) No tiene nada que ver con asunto político, ni nada porque, sino sencillamente, pues dos carpetas de investigación que había".

En Palacio Nacional, se proyectó un documento oficial en portugués donde se detalla la detención de Simón Levy, y que fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, Portugal.

"Este es un documento de Lisboa, está en portugués y muestra la detención: 'Por medio del presente correo electrónico -es obviamente la traducción del documento- se informa que el ciudadano Simón 'N' fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy".

"Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Él parece que tiene nacionalidad europea, de algún país europeo, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo libera, pero no le permiten salir de del país".

La Mandataria federal detalló que la Ficha Roja de la Interpol es por dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en el año 2021 y 2022, y en donde una de ellas fue puesta por un particular por una agresión y la otra tiene por la una violación de una norma ambiental que hubo por una irregularidad.

"Son dos órdenes de aprehensión que vienen desde hace mucho tiempo", mencionó Claudia Sheinbaum.

"¿Qué pasa con esas órdenes de aprehensión? La Fiscalía General de la República, a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México, liberan una ficha roja que se llama, que la Interpol, pues activa, tiene activada de manera permanente".

En el salón Tesorería, se le preguntó: "El día de ayer en las entrevistas que estuvo dando dijo que era de persecución política, dijo que había sufrido un atentado".

"No tiene nada que ver, es más, pues tiene que explicar la Fiscalía porque hasta ahora bien esta detención, pero sí hay una ficha roja".

"No tiene nada que ver con un asunto político ni nada porque, sino sencillamente, pues e stán dos carpetas de investigación que había desde esa época" , respondió.

