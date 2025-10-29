Pensión Bienestar: Adultos mayores y otros beneficiarios que recibirán pago en noviembre 2025

Se acerca el mes de noviembre, el último bimestre de este 2025 en el que las y los beneficiarios de algunos programas sociales, entre ellos los destinados a adultos mayores, recibirán el pago correspondiente a esta última etapa del año. La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel, cuenta con varios programas sociales para distintos sectores vulnerables de la población mexicana, entre ellos, los jóvenes sin oportunidades laborales, las mujeres mayores, las madres autónomas, las personas con discapacidad, entre otros, mismos que en la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han sido beneficiados con un apoyo económico mensual que alivia su día a día para cubrir algunas de sus necesidades básicas. De todos los depósitos que vienen, el que más interesa es el apoyo para mujeres y hombres de 65 y más.El próximo mes de noviembre, seis programas del Bienestar realizarán el pago correspondiente a sus beneficiarios y beneficiarias a nivel nacional. Los programas son:Por desgracia, ninguno de estos programas del Bienestar dará aguinaldo a sus beneficiarios y beneficiarias, por lo que el depósito de noviembre será el último de este 2025 para las y los afiliados. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF