Dónde celebrar Día de Muertos en CDMX con cenas temáticas

La comida es parte fundamental de Día de Muertos. Y no solo lo es para los difuntos, sino también para los vivos, quienes pueden disfrutar de platillos y sabores especiales de temporada. De hecho, varios restaurantes de la Ciudad de México (CDMX) organizarán cenas temáticas, y aquí te proponemos cinco de ellas.

Sepia en Roma Norte

En la vibrante colonia Roma Norte (cerca de Avenida Chapultepec), una de sus tantas casonas porfirianas alberga el restaurante Sepia Cucina Italiana, con un interior moderno que contrasta con la fachada. Ahí, de las creaciones del chef Julián Martínez, nació la ‘Cena Negra’, un menú de 6 tiempos que mezcla ingredientes mexicanos y especialidades italianas.

La cena temática será el 31 de octubre a partir de las 7:00 p.m.

El precio por persona es de mil 390 pesos.

Reserva en WhatsApp: (55) 9299 4040.

Atípico en Parque La Mexicana

En pleno corazón del Parque La Mexicana (en Santa Fe) se levanta un edificio contemporáneo de concreto expuesto, interiores amaderados y ventanales de cristal: se trata de Atípico, un restaurante de gastronomía internacional y coctelería súper instagrameable.

Para conmemorar el Día de Muertos, la chef Claudia de Murga diseñó la ‘Cena de las Ánimas’ con un menú de 9 tiempos que también incluye una selección de cocteles inspirados en el mundo prehispánico, como el chocolate artesanal infusionado con especias, licor de avellana y espuma de plátano, acompañado de un pan de muerto relleno de helado de cempasúchil y naranja confitada.

La cena temática será hoy a las 8:00 p.m.

Tiene un precio de 2 mil 200 pesos por persona.

Reserva al Whatsapp: (55) 4350 9256.

Cityzen en Paseo de la Reforma

En pleno Paseo de la Reforma, en el piso 38 del hotel Sofitel Mexico City Reforma, el restaurante/bar/rooftop Cityzen es uno de los spots panorámicos más impresionantes de la CDMX, pues ofrece vistas de 180°, así como platillos y bebidas de fusión gastronomía mexicana y francesa.

Para celebrar el Día de Muertos, tendrán ‘La Cena Negra’ o ‘Les Âmes du Mexique’, una experiencia gastronómica que comienza con un maquillaje de catrín o catrina en el lobby bar (piso 14) y un menú de 4 tiempos con coctelería de Don Julio.

Disponible los días 31 de octubre y 1 de noviembre desde las 7:00 p.m.

La cena temática tiene un costo de 2 mil 900 pesos por persona si es en el interior del restaurante y 3 mil 300 en terraza.

Reserva en la página de OpenTable.

Antigua Hacienda de Tlalpan

La alcaldía Tlalpan presume uno de los barrios más bonitos en la CDMX, con históricas construcciones coloniales, como la Antigua Hacienda de Tlalpan, edificada en 1837. La experiencia de Día de Muertos llamada ‘Noche de Leyendas’ incluye un taller de calaveras, coctel de bienvenida y un menú de 4 tiempos maridado con vinos. Sus platillos más destacados son: dúo de corundas (de pollo con flor de calabaza y frijoles con queso) y risotto de huitlacoche.

Disponible el 1 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m.

La cena temática tiene un costo de mil 750 pesos por persona.

Reserva en el teléfono: (55) 5655 7888.

Gran Cantina Filomeno en Roma Norte

Rodeada de casonas porfirianas, la Gran Cantina Filomeno, que recrea el ambiente y comida de las cantinas de inicios del siglo XX, tendrá una experiencia gastronómica especial por Día de Muertos, la cual consta de un desfile y concurso de catrinas a cargo de la compañía de teatro Skenika y una cena de 5 tiempos con maridaje.

Aquí podrás probar el minisope de escamol (larvas de hormiga), el mole blanco con pollo y la capirotada con caviar.

Se celebrará el 1 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m.

La cena temática tiene un costo de 2 mil 600 pesos por persona.

Reserva en OpenTable.

