Jueves, 30 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sube a 82 el número de muertos por intensas lluvias e inundaciones

El Gobierno de México informó que la cifra de personas que perdieron la vida por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en cinco estados del país subió a 82

Por: SUN .

Con 36 personas fallecidas, Veracruz es el estado que registra más muertes. EFE/H. Ríos

Con 36 personas fallecidas, Veracruz es el estado que registra más muertes. EFE/H. Ríos

El número de muertos por las intensas lluvias e inundaciones registradas hace dos semanas en cinco estados del país subió a 82, de acuerdo con el micrositio creado por el Gobierno de México para informar sobre el avance en la atención de las afectaciones.

En Veracruz se registran 36 muertos, 22 en Hidalgo, 23 en Puebla, y en Querétaro se registra un fallecido. San Luis Potosí no registra muertes. Además, se indica que el número de personas no localizadas es de 17.

El pasado lunes, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que 103 mil 245 viviendas han sido censadas tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En conferencia mañanera presidencial, Ariadna Montiel indicó que 70 mil 356 personas ya recibieron su primer apoyo de 20 mil pesos en los cinco estados, para avanzar en la reparación de sus viviendas.

En momentos más información…

Revisa: Sheinbaum confirma la visita de Emmanuel Macron a México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones