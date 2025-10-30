El número de muertos por las intensas lluvias e inundaciones registradas hace dos semanas en cinco estados del país subió a 82, de acuerdo con el micrositio creado por el Gobierno de México para informar sobre el avance en la atención de las afectaciones.

En Veracruz se registran 36 muertos, 22 en Hidalgo, 23 en Puebla, y en Querétaro se registra un fallecido. San Luis Potosí no registra muertes. Además, se indica que el número de personas no localizadas es de 17.

El pasado lunes, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que 103 mil 245 viviendas han sido censadas tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En conferencia mañanera presidencial, Ariadna Montiel indicó que 70 mil 356 personas ya recibieron su primer apoyo de 20 mil pesos en los cinco estados, para avanzar en la reparación de sus viviendas.

