Pensión Bienestar: ¿Cuándo es el último pago de 2025?

En unas horas, octubre terminará y le dará paso al mes de noviembre, que marca el inicio del último bimestre del año de este 2025, en el que las y los beneficiarios de algunos programas sociales, recibirán el pago correspondiente a esta última etapa del año.

La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel , cuenta con varios programas sociales para distintos sectores vulnerables de la población mexicana, entre ellos, los jóvenes sin oportunidades laborales, las mujeres mayores, las madres autónomas, las personas con discapacidad, entre otros, mismos que en la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han sido beneficiados con un apoyo económico mensual que alivia su día a día para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

¿Qué programas pagarán en noviembre 2025?

El próximo mes de noviembre, seis programas del Bienestar realizarán el pago correspondiente a sus beneficiarios y beneficiarias a nivel nacional. Los programas son:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: 6 mil 200 pesos por beneficiario

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: 3 mil pesos

Pensión Madres Solteras Trabajadoras: Mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3 mil 720 pesos a niños con discapacidad de 0 a 6 años

Jóvenes Construyendo el Futuro: 8 mil 480 pesos

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos

¿Cuándo será el ÚLTIMO pago de los programas del Bienestar?

Todavía se desconocen las fechas exactas en que se realizarán los últimos depósitos de este 2025 para las y los beneficiarios de los distintos programas. La titular de la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, por lo que será necesario estar al tanto de las redes sociales del organismo para conocer esta información.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF