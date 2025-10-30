Pensión Bienestar: ¿Cuándo es el último pago de 2025?

En unas horas, octubre terminará y le dará paso al mes de noviembre, que marca el inicio del último bimestre del año de este 2025, en el que las y los beneficiarios de algunos programas sociales, recibirán el pago correspondiente a esta última etapa del año.La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel, cuenta con varios programas sociales para distintos sectores vulnerables de la población mexicana, entre ellos, los jóvenes sin oportunidades laborales, las mujeres mayores, las madres autónomas, las personas con discapacidad, entre otros, mismos que en la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum han sido beneficiados con un apoyo económico mensual que alivia su día a día para cubrir algunas de sus necesidades básicas.El próximo mes de noviembre, seis programas del Bienestar realizarán el pago correspondiente a sus beneficiarios y beneficiarias a nivel nacional. Los programas son:Todavía se desconocen las fechas exactas en que se realizarán los últimos depósitos de este 2025 para las y los beneficiarios de los distintos programas. La titular de la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, por lo que será necesario estar al tanto de las redes sociales del organismo para conocer esta información.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF