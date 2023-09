"Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas" pronuncia Sheinbaum respecto a polémica con Gálvez

En días previos, Morena en la Ciudad de México (CDMX) denunció que la casa de Xóchitl Gálvez cuenta con un aviso de terminación de obra, sin embargo, no tiene permiso para uso y ocupación. Respecto a este tema, la Coordinadora de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no le corresponde actuar sobre el caso de las presuntas irregularidades del inmueble donde reside Xóchitl Gálvez. "No me corresponde a mí. (Le toca) a la autoridad", expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo que ya respondió a la representante del Frente Amplio por México en sus redes sociales. "Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas", dijo en redes sociales.

Esto lo sostuve en respuesta a un video de la senadora panista en la que le cuestiona si está de acuerdo en demoler su casa y la de sus vecinos. Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que es falso que la idea de la demolición de la casa de Xóchitl Gálvez haya salido de su equipo.

"Ellos son el pasado. Ellos son el PRI, ellos son el PAN ¿Cómo le van a dar una esperanza a México?", cuestionó. Señaló que representan un modelo que generó violencia, desigualdad, pobreza y corrupción.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que la derecha no puede asumir que la esperanza está de su lado.

"La esperanza no es una máscara que se pueda poner cualquiera; la esperanza radica y se siente en el corazón. Y al pueblo de México lo mueve la esperanza porque siga este proyecto de transformación", aseguró.

MM