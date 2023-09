Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de llegar a extremos como pedir que demuelan la casa de Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial opositora pidió al mandatario que no ande de “perdonavidas” y nuevamente retó a Morena a que se atrevan a demolerla.

“Que no ande de perdonavidas. Si él cree que mi casa es ilegal, demuélala, de verdad, se los vuelvo a decir, tratan de tiznar, de ensuciar, o sea, esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, paso por el Registro Público de la Propiedad. Es legal, mi casa es legal. Lo que pasa es que me tienen miedo”, insistió.

Entrevistada al llegar a una reunión con un sector del PRD, la senadora panista afirmó que mucha gente le ha ofrecido su casa.

“Hoy me voy a dormir en una para ir entrenando, por si las dudas porque no les creo nada, me voy a dormir a una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy”, dijo.

Qué no se haga mártir y pague multa: Romo

El ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien desató el tema de la supuesta corrupción en la construcción y venta de la casa de Xóchitl Gálvez, pidió a la senadora no hacerse la mártir, sino aceptar que no hay un permiso de ocupación para su inmueble y pagar la multa correspondiente.

El Universal

"La transformación no se va, no se va"

La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, recordó a la ciudadanía que hoy se presentará el Grupo Frontera en el Zócalo del Centro Histórico y aseguró que "la transformación no se va, no se va, no se va". En ese sentido, la virtual candidata indicó que "la transformación fortalece y engrandece a México".

Voy a sumar con Claudia Sheinbaum

Manuel Velasco Coello, ex aspirante por la coordinación nacional de Morena, aseguró que se suma a la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum sin necesidad de tener un cargo. Detalló que está apoyándola con convicción y que no le va a regatear nada, ya que está sin titubeos, sin chantajes, y convencido.

CT