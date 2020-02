Yeidckol Polevnsky dice que no hay aumento en feminicidios

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró que los feminicidios no han aumentado en México si no que las cifras de ese delito se ocultaban en gobiernos anteriores.

Según la dirigente partidista, "en México parecería que aumentó el número, pero no es así. Lo que pasa es que ahora hay mucho mayor apertura a dar a conocer los casos. Antes se maquillaban cifras y se ocultaba información. Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador hay una apertura total y por eso es que hoy se oye de números y se plantea que aumentó el feminicidio, pero es un tema de apertura", dijo ayer.

Aunque Polevnsky afirmó que Morena respalda las movilizaciones de las mujeres, rechazó las pintas e invitó a las feministas a expresarse de forma más creativa.

"Tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han dicho que vienen de movimientos sociales y nunca se rompió un vidrio. Y es correcto, nosotros nunca pintamos barda, ni nos encapuchamos, ni nada por el estilo. Al contrario, siempre dimos la cara y aguantamos todos los embates, porque nos atacaron", expresó.

Agregó que "creemos que no es necesario que demos pie a que se desvíe para otras partes. A mí me gustó mucho lo que hicieron las chilenas, me pareció muy interesante y lo que creo es que deben de ser protestas pacíficas y ojalá con el tiempo sean más proactivas, que metan más arte porque llegaríamos muy lejos, sin llegar a cambiar el mensaje".

La dirigente morenista también respaldó al Presidente repecto a que el neoliberalismo ha sido el causante de la descompisicón social, pues antepone el individualismo, la importancia de valer por lo que la gente tiene y su capacidad económica y no por lo que se piensa y siente.

"Nosotros vamos a respaldar y apoyar todo lo que sea a favor de las mujeres, su seguridad y su paz. Nosotros somos un movimiento que respalda a las mujeres y su diversidad. Morena es feminista y desde antes que fuera una ley cumplió con la paridad de género", acotó.

