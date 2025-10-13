Abogado es asesinado a tiros frente a Ciudad Judicial en CDMX

La tarde de este lunes, el abogado Cohen Sacal, de 45 años de edad, fue asesinado a balazos frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El ataque, ocurrido a plena luz del día, desató una intensa movilización de elementos policiacos y ministeriales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba sobre la avenida Niños Héroes, en la esquina con Doctor Claudio Bernard, cuando un sujeto se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa, provocándole una lesión en la cabeza que resultó mortal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el presunto agresor es un joven de 17 años, quien intentó huir tras el ataque. Sin embargo, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en las inmediaciones “se percató de lo ocurrido (y) repelió la agresión, lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio”, indicó la SSC en un comunicado.

El agresor recibió un disparo en el brazo y permanece bajo custodia médica. La SSC también reportó que agentes de la PDI aseguraron “una motocicleta y el arma del posible agresor”.

Las autoridades están revisando las grabaciones de cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos y determinar si hubo más personas involucradas.

MF