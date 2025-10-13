Dónde llevar donativos para damnificados por lluvias en México

Las fuertes precipitaciones que han afectado el sur del país en los últimos días han dejado un saldo trágico de 64 personas fallecidas, además de miles de afectados y daños en cientos de municipios, ante esta emergencia, autoridades estatales, dependencias federales y organizaciones de la sociedad civil han activado diversos centros de acopio para recolectar alimentos, ropa y artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas.

Estos espacios de recolección se han convertido en un mecanismo clave para canalizar la solidaridad de la ciudadanía, permitiendo que los donativos lleguen de manera organizada y eficiente a las zonas más impactadas, su apertura busca asegurar que los recursos se clasifiquen correctamente y se distribuyan rápidamente a quienes los requieren.

¿Dónde se encuentran los centros de acopio?

Ciudad de México: La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la apertura de 40 centros de acopio en las 16 alcaldías. Asimismo, la Cámara de Diputados habilitó un espacio desde el 13 de octubre. La UNAM también abrió un centro en el Estadio Olímpico Universitario, operativo de 10:00 a 18:00 horas para recibir alimentos y artículos esenciales.

Colima: La Secretaría de Marina habilitó puntos de recolección en los mandos navales de Manzanillo, enfocados en víveres y productos de higiene, destinados a apoyar a familias en Veracruz y otros estados.

Hidalgo: El DIF estatal puso a disposición varios centros, incluyendo su sede en Pachuca y el Hospital del Niño DIFH, para atender comunidades afectadas por las lluvias.

Jalisco: En Puerto Vallarta se habilitaron múltiples puntos, entre ellos las oficinas del DIF, el Quiosco de Plaza de Armas y las delegaciones de Ixtapa y Pitillal, así como la Casa Tucán Los Poetas.

Nuevo León: Las oficinas generales del DIF en Monterrey funcionan como centro de acopio para alimentos no perecederos y artículos de limpieza.

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas: Cada entidad ha dispuesto centros locales donde se reciben víveres, ropa, cobijas, productos de higiene y artículos de limpieza para ayudar a las comunidades afectadas.

Centros de la Secretaría de Marina

La Semar también opera centros bajo el Plan Marina, recibiendo, clasificando y distribuyendo donativos en CDMX, Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Jalisco. Estos funcionan todos los días, de 8:00 a 20:00 horas.

Qué se puede donar

Los centros reciben principalmente alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, ropa en buen estado, cobijas, zapatos y productos de limpieza. La coordinación entre gobiernos, universidades, iglesias y organismos civiles busca garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan, invitando a la ciudadanía a sumarse con sus donaciones.

Qué son los centros de acopio

Los centros de acopio son espacios habilitados temporalmente para recibir donativos que respondan a las necesidades urgentes de las comunidades afectadas. No sólo facilitan la recolección masiva de recursos, sino que permiten una gestión más ordenada y transparente del auxilio. La coordinación entre autoridades y sociedad civil reduce duplicidades, pérdidas o desabasto en el traslado de ayuda hacia las zonas inundadas.

Durante una emergencia, estos centros se convierten en un eslabón esencial para transformar la solidaridad ciudadana en respuesta efectiva. Facilitan la logística, especialmente en territorios afectados donde las vías de comunicación resultan dañadas, y permiten a las autoridades focalizar recursos hacia los municipios con mayor necesidad.

