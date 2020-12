"Ya sabes, hermano. Contigo": así apoya Loret a "Brozo"

El pasado lunes, "Brozo" agradeció las muestras de apoyo que le enviaron a través de redes sociales luego de que el fin de semana criticara al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el manejo de la pandemia por el nuevo coronavirus.

"Chamacos y chamacas. Por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasare lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude (Con tinta sangre de mi pinche corazón)", escribió "Brozo" en redes.

Chamacos y chamacas.

Por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasare lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude

(Con tinta sangre de mi pinche corazón) — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) December 14, 2020

Además, políticos y periodistas le mostraron su apoyo, entre ellos Carlos Loret de Mola.

"Ya sabes, hermano. Contigo", escribió Loret, y acompañó la publicación con una fotografía en la que se muestra acompañado de "Brozo".

Ya sabes, hermano. Contigo. pic.twitter.com/eAgMS4Zqng — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) December 15, 2020

En la plataforma Latinus, "el payaso tenebroso" expresó: "Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche Presidente, que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres".

Tras la polémica, en su conferencia mañanera de este miércoles, el Presidente mexicano respondió a "Brozo": "amor y paz".

"Se jalan los pelos, y se enojan, y hacen corajes, pero cuál es la respuesta: amor y paz. Vamos a abrazarnos", declaró AMLO.

JM