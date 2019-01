Ya no habrá excusa ni necesidad para huachicoleo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de combatir la corrupción y el robo de combustible y convocó a la ciudadanía a colaborar en las acciones contra ese flagelo.

"Ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro; por eso no queremos ya esa actividad"

Al encabezar la entrega de apoyos como parte de los programas integrales de desarrollo destinados a 91 municipios ubicados cerca de los ductos de combustible, el mandatario llamó a la población a ayudar "para que se oriente a la gente y que no se dedique al huachicoleo", y se comprometió "a estar a la altura de ustedes: a no mentir, a no robar, a no traicionar al pueblo de México".

Detalló que se apoyará a distintos sectores de la población con becas, a fin de que no tengan la necesidad de ser partícipes de esas actividades ilegales.

"Estoy hablando de la gente humilde, porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros, llenan pipas; porque hay que diferencias, ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro; por eso no queremos ya esa actividad".

Acompañado por el gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo Maza, apuntó que "estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas".

En ese sentido, El Ejecutivo federal señaló que en su administración no sólo se apostará a promover las grandes empresas, sino también a "crear muchos empleos o conservar los empleos de los pequeños negocios, ese es otro plan que se va a aplicar en Ixtlahuaca".

"Estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad les garantizamos el derecho al trabajo"

El objetivo es que las familias cuenten en sus hogares con más de uno de los distintos apoyos que ofrece el gobierno federal, "el propósito es que cada familia pobre tenga un ingreso de siete y ocho mil pesos mensuales con todos esos programas; así es como vamos a enfrentar este flagelo, esta práctica inmoral, ilegal, peligrosa del huachicoleo: dando opción a la gente, dando alternativas".

En este sentido, detalló que los apoyos que integran esta estrategia integral contemplan una pensión para los adultos mayores de la región por dos mil 550 pesos cada dos meses, y lo mismo para personas con discapacidad principalmente jóvenes y niños por la misma cantidad.

También se brindará apoyos a los pequeños productores agropecuarios; además de becas para los jóvenes que se capaciten para el trabajo por tres mil 600 pesos mensuales.

Agregó también que con el programa "Tandas para el bienestar" se entregarán pequeños créditos de seis mil pesos a pequeños negocios que irán pagando mensualmente y sin intereses.

Al terminar de pagar, podrán solicitar un mayor crédito, además de que se consideran becas a estudiantes de nivel superior por dos mil 400 pesos mensuales, mientras que los que estudian preparatoria, así como a estudiantes de familias pobres de educación básica, becas por mil 600 pesos cada dos meses.

"Vamos a tener presupuesto suficiente porque se va a distribuir con justicia"

Esos apoyos se entregarán a través de una tarjeta para evitar intermediarios y garantizar que los recursos lleguen de manera directa a los beneficiarios, abundó el mandatario federal.

En ese sentido, López Obrador explicó que el dinero del presupuesto es de todo el pueblo y "ya no se va a ir por el caño de la corrupción, va a ser destinado al pueblo de México; vamos a tener presupuesto suficiente porque se va a distribuir con justicia".

De esta manera, López Obrador señaló que se logrará la transformación del país y que se den los cambios de verdad y que esto será "entre todos desde abajo".

A su vez, el gobernador Alfredo del Mazo llamó a la unidad y reconoció la coordinación que se tiene con el gobierno federal, y manifestó su compromiso de apoyarlo en la lucha contra el robo de gasolina.

"Desde el Estado de México respaldamos y apoyamos en esta lucha que tiene y le reconocemos porque ha lanzado un programa para apoyar a 91 municipios de todo México", puntualizó.

JM