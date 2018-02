Vital, diferenciar entre acoso, maltrato y bullying en las escuelas

Con el fin de prevenir, combatir y atender debidamente los riesgos de violencia en los planteles escolares, principalmente de educación básica, es muy importante diferenciar entre acoso escolar o sexual, maltrato y bullying.

La coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esther Oldak Finkler, declaró, que ha costado mucho trabajo que las personas y los medios de comunicación entienda que acoso sexual o escolar, y maltrato no es bullying, "no es lo mismo".

Señaló que uno de los primeros pasos en que se ha enfocado este Programa federal, que tiene una vinculación estrecha con el Nuevo Modelo Educativo, es en fortalecer la educación socioemocional, es diferenciar estos conceptos.

"El primer paso del programa, y que se ha hecho un esfuerzo enorme, fue describir los tipos de violencia, hay una tipografía en el sitio (http://www.escuelalibredeacoso.com/), donde viene descritos todos los tipos de violencia bajo la óptica de las reglas de operación de PNCE, al cual pueden acceder todos y consultar", informó.

Afirmó que bullying no lo es todo, por ejemplo, comentó que el acoso escolar es el que se da entre dos alumnos, donde hay uno de abuso de autoridad, lo importante es durante un lapso consistente, del mismo grupo, e incluye maltrato físico y abuso verbal, "incluye muchas cosas, pero tiene que ser el mismo actor o el mismo grupo de niños, del mismo nivel o lapso".

Indicó que si el empujón entre niños se da una sola vez, no es acoso escolar, lo es si se da todos los días y que uno de los niños espere al otro niño en la entrada de la escuela, por ejemplo, y lo empuje.

"Para nosotros ha sido muy importante dividir los tipos de violencia para poderlos tratar adecuadamente. Otro punto es la violencia sexual o abuso sexual, no es lo mismo, el abuso sexual es el que nosotros trabajamos desde la SEP, no podemos tratar todos los tipos de violencia.

"El abuso sexual es cuando un adulto o alguien más grande que el niño, abusa en cualquier forma que no nada más puede ser violación, sino que puede ser intimidación, tocarlo en una forma que al niño lo haga sentir incomodo, que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes", explicó.

Destacó que se tiene algo muy importante, que ya está en los protocolos la definición de qué sí es abuso, porque en la actualidad hay situaciones de que el niño sintió que lo miraron feo, o las niñas están acostumbradas a que las llamen de una forma y se habitúen a la violencia, que les digan palabras soaces que no quiere decir que esté bien, pero no es acoso, maltrato o abuso sexual o escolar.

Indicó que el maltrato es hablar de un adulto hacia el menor, ya sea el padre de familia o el maestro. Porque el abuso sexual y el maltrato incluye a las familias, no nada más a los docentes y directores.

"Es decir, para nosotros es igual de importante el abuso por parte de un familiar niño y tenemos la sintomatología de cómo detectarlo."

"Se tienen infografías para padres donde vienen 10 conductas de riesgo para saber si el menor está pasando por una situación de riesgo y cómo disminuir estas conductas. Estamos dando todo este acervo a las familias y a los docentes, por ejemplo, si el niño llega golpeado a la escuela", dijo.

Informó que en la página web de este programa, se ha aportado mucha información ordenada y esquematizada de que sí y que no hacer, para no afectar más al niño, no re victimizarlo, tanto por parte de los padres como de los maestros.

Explicó que la responsabilidad se da dentro de la escuela y fuera de la misma, se expresa dentro de la escuela y, a veces, es un maltrato que se da dentro de la escuela, a veces fuera pero sigue siendo responsabilidad de todos.

Destacó que es muy importante que todas las acciones están dirigidas a los padres de familia y a los docentes, incluso al menor para que sepa prevenir; y para todos los niveles socioeconómicos.

"Los padres sufren el maltrato o el acoso escolar, el abuso sexual no tienen nivel socioeconómico, por ello se han producido materiales muy cuidados para tener igualdad de género, y hay una parte para docentes, donde se les capacita en la aplicación de materiales por grado escolar.

"Con esos materiales se trabajan seis ejes temáticos socioemocionales como autoestima, manejo de emociones, reglas y disciplina, un bloque de familia y un bloque de internalización de reglas", indicó.

Además de que estas acciones están estandarizadas con toda el área de la cultura de la realidad y cultura de paz de la Unicef, que recientemente hizo una revisión exhaustiva de los materiales y por ello los estamos ajustando para estar muy alineados a sus estándares.

Estos programas los llevan a cabo el director de la escuela, se tienen tres reuniones con los padres de familia donde se les dan tres series de 10 consejos cada uno, son 30 consejos en total.

Por ejemplo, se les imparte la importancia del contacto visual, retroalimentación positiva, la importancia de ser asertivos, cómo educar bajo una perspectiva de igualdad de género, cómo atacar la conducta en vez de la personalidad de los niños, cómo poner consecuencias lógicas, sin agredirnos.

"Este programa Unicef lo vio como muy valioso y un proyecto con este material que se llama reconstruyendo el tejido social, en donde tomó ocho entidades, y llevó a cabo este proyecto y lo que hizo es que padres educaban a otros padres y fue un impacto total", agregó.

Informó que también se ha hecho un programa de abuelos educadores porque ahora ellos son co-criadores de los niños porque las mamás se van a trabajar.

Finalmente, puntualizó que con relación al Nuevo Modelo Educativo, los Nuevos Planes y Programas de Estudio, que entrarán en vigor el próximo ciclo escolar en agosto de 2018-2019, se tiene una vinculación muy estrecha.

"Hay un componente de desarrollo personal y social en el que vamos a formar parte de la currícula y a su vez se va a estar en autonomía curricular, que se implementó con la reforma educativa y el nuevo modelo educativo", añadió.

Informó que el programa está alineado con los estándares del Nuevo Modelo Educativo, así como con las materias de civismo y ética, y cada escuela decidirá en que horario lo introducirá dentro de sus currículo.

"Es el único programa de autonomía curricular que será gratuito, nosotros proporcionamos todos los materiales y capacitación, y al ser un programa federal tenemos un coordinador estatal y cada uno de ellos capacita en cadena a todas las autoridades educativas en los estados", concluyó.

