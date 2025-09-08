Tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos puede convertirse en un proceso prolongado, principalmente por la demora para conseguir una cita en los consulados. En México, estos tiempos de espera varían de acuerdo con la ciudad y la demanda, lo que ha provocado que en algunas zonas del país los solicitantes enfrenten esperas de varios meses o incluso más de un año.

Si bien la Embajada de Estados Unidos ha comenzado a aplicar medidas para agilizar los trámites, el sistema de citas para quienes solicitan la visa por primera vez aún no se regulariza por completo, y en ciertos consulados los tiempos continúan siendo extensos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, en la mayoría de los consulados estadounidenses ubicados en México, la espera para obtener una visa de turista B1/B2 se encuentra entre los 200 y 300 días.

¿Qué consulado tarda más en otorgar una cita para tramitar la visa?

De acuerdo con datos actualizados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el consulado con mayor tiempo de espera en México actualmente es Monterrey donde los solicitantes de una visa de turista tendrían que esperar hasta el 23 de julio de 2026 para obtener una cita. Esta cifra puede variar semanalmente, pero se mantiene como uno de los puntos más saturados del país.

Otros consulados con tiempos de espera considerablemente largos son los de Guadalajara ( 9 de julio de 2026), Ciudad de México (4 de junio de 2026) y Mérida ( 4 de mayo de 2026).

Las autoridades recomiendan planear con antelación cualquier viaje a Estados Unidos que requiera visa, y consultar periódicamente los tiempos de espera publicados en el sitio oficial del gobierno estadounidense, ya que estos se actualizan con frecuencia.

TAMBIÉN LEE: SMN alerta por lluvias intensas y posibles inundaciones al inicio de la semana

Asimismo, es importante señalar que en los próximos meses, el costo de la visa estadounidense de turista se incrementará significativamente, pasando de $185 a $435 dólares. Este ajuste se debe a la reciente aprobación en Estados Unidos de la ley federal The One Big Beautiful Bill, la cual forma parte de las políticas fiscales y de gasto impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El incremento de $250 dólares corresponde a un nuevo cargo denominado “Tarifa de Integridad”, el cual será aplicado a todas las personas que soliciten visas de no inmigrante. Esto incluye visas de turismo (B1/B2), estudio (F, M y J) y trabajo (H-1B), entre otras categorías.

YC