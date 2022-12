Hoy es 12 de diciembre y como cada año, a excepción de los posteriores al inicio de la pandemia por COVID-19, millones de creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe a rendir tributo a la Virgen Morena del Tepeyac. Sin importar el cansancio y las condiciones climáticas, la fe se muestra en cada rincón; donde las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) estiman que poco más de 4 millones estarán presente en el festejo.

No obstante, no todos pueden acudir a la Basílica de Guadalupe, por diversas razones como el trabajo, recursos económicos o enfermedad, algunos creyentes no pueden asistir y por eso la Arquidiócesis Primada de México emitió una serie de acciones en caso de no poder ir al santuario mariano.

"Recuerden que la Virgen de Guadalupe deja su casa del Tepeyac para ir a acompañarlos a ustedes donde se encuentren", refirió el sacerdote José de Jesús Aguilar.

¿Qué hacer si no puedes asistir a la Basílica de Guadalupe?

Ante la imagen que se tenga, la Arquidiócesis Primada de México pide rezar el Santo Rosario, rezar el Ave María, cantar "Las Mañanitas" a la Guadalupana y presentar las oraciones y acciones de gracia.

"Ella, desde lejos, los quiere, porque desde lejos siempre está cerca", dijo el padre José de Jesús Aguilar.

