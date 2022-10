En tan solo 15 minutos, un tormentón se llevó el altar de muertos más grande del estado de Michoacán, ubicado en el pueblo mágico de Tacámbaro.

En un video compartido en redes sociales y que se volvió viral, se observa cómo el agua arrastra con las flores de cempasúchil colocadas en la calle Abasolo, mejor conocida como "La calle de los escalones", donde fue montado el altar del Día de Muertos.

El triste video fue acompañado con el audio de TikTok "mis ahorros nooo", que es un extracto de una escena con la actriz Silvia Pasquel en la telenovela Amarte es mi pecado.

También generó varios comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios culparon a los organizadores por no revisar el pronóstico del clima, además de los aguacateros quienes, señalan, son los responsables de provocar la lluvia en la región.

"Pues que no revisaron el pronóstico del tiempo antes de hacerlo?", "Todos los años sucede lo mismo, quizá Tlaloc trata de decir algo", "Es acá donde los aguacateros deberían apoyar en evitar la lluvia con sus cañones, no?", "Lo bueno que tomaron foto o no?", "se murió hasta el altar, jajaja" y "los aguacateros juegan a ser dioses con sus cañones antigranizo, puede cambiar el clima en cuestión de minutos", fueron algunas de las reacciones.

Apenas habían inaugurado altar de muertos gigante

El altar más grande de Michoacán fue inaugurado el sábado pasado luego de varios días de trabajo.

De acuerdo con la página de Facebook de los organizadores del evento, "El altar más grande de Michoacán 2022", en estos momentos se está trabajando para reconstruirlo y esté listo para el 1 y 2 de noviembre.

