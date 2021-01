Viral: Surge #Ladymevale; se niega a usar cubrebocas en Metepec

A través de redes sociales usuarios difundieron el video de #Ladymevale", mujer que se negó a usar cubrebocas en un transporte público de Metepec, Estado de México.

En las imágenes se observa cómo una pasajera, que se identificó como trabajadora de un hospital, le pide a #Ladymevale que use cubrebocas, en medio de la pandemia por COVID-19.

#ladymevale no puede ser la ignorancia, ayúdenme a compartir haber si le quedan ganas ... pic.twitter.com/HaLSVHOTZf — ༺ �������� ༻ (@Teepetere) January 7, 2021

-"No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora", se escucha decir a la pasajera.

-"Me vale, me vale, me vale", respondió la mujer, además que refirió groserías en contra de la trabajadora de salud.

Entre gritos de otros pasajeros, #Ladymevale fue bajada del transporte público, luego de agredir físicamente a la mujer que la evidenció.

-"Por favor grábenla y la suben a las redes", también se escucha decir a un hombre que iba en el camión.

