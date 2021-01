Coronavirus: Joven vende su cabello para pagar oxígeno de su abuelito

La historia de Ana Paola, de 16 años, se volvió viral cuando en redes sociales compartió la decisión de vender su cabello para pagar un tanque de oxígeno, ya que la mayoría de sus familiares, entre ellos su abuelito, dieron positivo a coronavirus y necesitaban tenerlo en casa.

De acuerdo con distintos medios que compartieron la historia indicaron que los familiares de Ana Paola, quien reside en el Estado de México, requerían el tanque de oxígeno desde hacía algunos días, pero por la falta de dinero no podían comprarlo.

En entrevista con un medio nacional, Ana Paola explicó que al menos 10 miembros de su familia han dado positivo al coronavirus (COVID-19).

''Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos mi cabello vuelve a crecer, me quedó muy cortito, pero bueno, desde antes de que me lo cortara muchísimas personas me apoyaron y lo siguen haciendo mandándome lindos mensajes de mi nuevo look'', dijo.

Además, indicó que tomó la decisión de recortar su cabello de más de 73 centímetros de largo para ponerla a la venta y apoyar con el dinero en la compra del tanque de oxígeno. Por la transacción habría recibido al menos dos mil 500 pesos.

