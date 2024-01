El Día de Reyes es mañana, sábado 6 de enero. Y la rosca tradicional de la celebración se ha hecho viral en redes sociales, pero no por su naturaleza, sino porque se ha dado a conocer que muchas personas compran el producto en grandes tiendas mayoristas, como Costco, para luego revenderlas; lo que ha provocado críticas y varios videos sobre las largas filas y carritos sobrecargados del pan de la temporada.

Así sucedió con Jesús, un hombre de Mexicali, Baja California, que adquirió una gran cantidad de roscas que ahora revende. Su práctica fue criticada por usuarios de redes sociales y él respondió en su cuenta de TikTok.

"Me quedo pensando: ¿Por qué les duele tanto que uno revenda?", dijo el protagonista de la polémica en un video que compartió.

Aseguró que él no gastó dinero en Navidad para obtener recursos y poderlos invertir en las rocas y, con ello, "poder hacer poquito más dinero"; al tiempo que cuestionó a sus detractores "¿Qué tiene de malo eso?".

Señaló que la gente no debería enojarse por lo que él hace, porque a final de cuentas, se trata de trabajo, "mientras no robes". Además, declaró que no engaña a las personas y les da a conocer el precio de su producto, si ellos aceptan, es su decisión.

Concluyó manifestando que "se agüita" por las críticas que recibe.

En otro video, Jesús dijo que es mentira los señalamientos que ha recibido sobre que las roscas que revende estén en 900 pesos; lo máximo a lo que él las ofrece, dice, es en 500 pesos, con el valor agregado de que las entrega en el domicilio del cliente. Según se ha difundido en redes sociales, la empresa Costco vende la rosca de reyes de 2 kilos en 469 pesos.

