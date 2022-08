En TikTok podemos encontrar miles de videos con distintas temáticas, desde bailes populares, manualidades, comedia, tecnología, deportes e incluso de animalitos haciendo de las suyas. Pero ¿alguna vez pensaste encontrar algún video en donde una paloma "viaja" en el Metro como un usuario normal lo haría?

Pues recientemente se viralizó en la plataforma de videos cortos el momento exacto en el que una paloma "viaja" en el Metro de la Ciudad de México como un usuario lo haría. Pero lo que ha causado más conmoción en redes es cada una de las acciones que realiza la paloma para "viajar", ya que no solo se mete al vagón y ya, sino que incluso llega a "ver" el mapa del Metro para saber a qué dirección ir.

Como era de esperarse, el video ha causado una gran conmoción entre los internautas, quienes han quedado sorprendidos por la hazaña de la pequeña paloma.

Paloma viaja en el Metro como una experta

En la cuenta @red_capital se dio a conocer el momento en el que una paloma "viaja" en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La paloma está en la estación Ermita de la línea 2 y mientras deambula por los pasillos sin saber muy bien hacia dónde ir, decide mejor acercarse hacia uno de los muros que tiene el mapa del Metro y lo observa por algunos segundos; "Mejor checo el mapa. Ah, ya sé por dónde es", dice la voz de TikTok en el video.

Después de que la paloma "encontró" cómo llegar a su destino, baja las escaleras de una forma tranquila, como cualquier usuario del Metro lo haría, se dirige hacia donde pasan los vagones del Metro y espera a que el transporte llegue para poder subirse y trasladarse a su destino. "Esperando sin cruzar la línea amarilla, ojalá no tarde el Metro", dice en el video.

En los últimos segundos del clip se ve al Metro llegar y a la paloma despidiéndose, pues ya está a punto de "irse". Como era de esperarse, el clip causó conmoción en la plataforma de videos cortos y rápidamente se volvió viral. Hasta el momento cuenta con 162 mil "Me Gusta", 1,709 comentarios, 7,118 compartidas y 1.2 millones de vistas.

Usuarios se sorprenden por la inteligencia del ave

Varios internautas se mostraron sorprendidos por lo inteligente que era la paloma e incluso algunos le pidieron que les enseñará a cómo usar el Metro, ya que ellos solían perderse con facilidad, asimismo, algunos llegaron a pensar que se trataba del alma de una persona.

"Mejor una paloma sabe usar el Metro que yo", "A cuánto cobrará las clases para saber usar el Metro", "La paloma… qué flojera volar, mejor agarro el Metro", "Es que uno ya no puede trasladarse por aire porque hace mucho calor y la contaminación", "No sé qué me da más risa, la paloma o la persona que grabó lo que una paloma hacía", "Tal vez sea el alma de una persona y debe cumplir una misión", dicen los comentarios del clip.

