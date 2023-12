Una mujer mexicana de nombre Eva Ramírez fue objeto de comentarios racistas en Disneylandia, en California, Estados Unidos; por parte de una joven que le recriminó hablar español en una nación anglosajona. El video rápidamente comenzó a hacerse viral y fue censurado por usuarios en redes sociales.

El video, tomado por la misma mexicana en un baño del parque de diversiones, exhibe a la ciudadana estadounidense y la acusa de la expresión racista: "eres una mexicana de mie...", luego de escucharla hablar en español.

La mujer le pide a la señalada de repetir lo que dijo. Pero ella sólo responde que tiene un problema con las personas que hablan español en su país.

"Esto es América. Tú no hablas español en América. Es un país angloparlante", dice la mujer que muchos medios han identificado como "Lexi", de 22 años.

Después de la primera confrontación, otra mujer mayor sale de un sanitario y pide a la joven calmarse, pero esto no sucede.

"Somos libres de hablar español donde queramos", le responde la mexicana en inglés. "No eres nadie para decirme que este es tu país. No eres nadie para decirme que hable un idioma porque yo sé lo que quiero hablar, y no es mi culpa que no seas bilingüe".

La ciudadana de EU inmediatamente responde: "Porque soy americana y blanca". Después cambia el tema y le reprocha que aparentemente usara un baño destinado a personas en silla de ruedas. La mujer mexicana le pide no desviar el tema. "Tu comentario fue racista", apunta.

"¡Odio a los mexicanos!", exclama la joven, quien porta orejas del conocido personaje de la franquicia que visita. El video termina.

Los usuarios en redes sociales respondieron al video y censuraron la actitud de la señalada. Según comentarios, los sucesos fueron grabados el pasado sábado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA