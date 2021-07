La cuenta oficial del partido Morena en Twitter generó un sinfín de críticas entre usuarios de redes sociales, luego de que compartieran una imagen utilizando el logo de una campaña emblemática de la empresa Apple.

En la imagen, que fue publicada la mañana de este domingo y ya fue eliminada, se ve el logo tradicional de Apple (una manzana), fusionado con la imagen del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la leyenda “Think different. Abre el espacio para el entendimiento”.

Acompañando a la imagen, el tuit tenía el mensaje: “El cambio verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes”.

Esto, por supuesto, provocó que usuarios de redes sociales reaccionaran y criticaran la imagen compartida por Morena, e incluso algunos los acusaron de plagio.

La campaña publicitaria "Think different" fue lanzada por Apple en el año 1997 y fue utilizada hasta 2002. Hasta el momento, la cuenta oficial de Morena no ha realizado ningún comentario al respecto.