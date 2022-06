La noche del lunes las redes estallaron con el supuesto avistamiento de naves espaciales. Internautas de Tijuana y San Diego captaron con sus celulares una extraña alineación de luces en el cielo.

El fenómeno sucedió la noche del 27 de junio, alrededor de las 11 p.m. En los videos, grabados desde diferentes ángulos y partes de México y Estados Unidos, se observan las luces en una extraña posición, parpadeando.

Los objetos voladores no identificados, ovnis, llamaron la atención de las personas, quienes no dudaron en grabar el acontecimiento y subirlo a redes sociales.

Algunos afirman que se trata de naves estadounidenses, recordando que en San Diego se encuentra la Base Aeronaval de North Island, que forma parte de la Armada de los Estados Unidos. Otros, en cambio, sospechan que se trata de extraterrestres.

��En #Tijuana noche del 27 de Junio 2022 alrededor de las 11pm Fueron apareciendo en el cielo -No es la primera vez que sucede pic.twitter.com/Ed0MgLxAMz — Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) June 28, 2022

Entre las especulaciones, han surgido toda clase de teorías y memes, como los siguientes: "Son drones, no ovnis; Ayyy no... Después de tantas cosas que pasan en el mundo ya sólo falta una invasión estraterrestre; Estados Unidos hace de las suyas haciendo cosas raras que parecieran algo de otro mundo y solo son sus juguetes nuevos; Son bengalas que tiran los gringos para ver si no estan cruzando gente ilegalmente", por mencionar algunos.

Incluso, llegaron a culpar a Mafe Walker, mujer que se hizo viral después de salir en "Venga la alegría" por hablar idioma extraterrestre.

Sigan burlándose de ella, ya le llamo a sus amigos del espacio, ya andan en Tijuana #OVNI �� pic.twitter.com/jB5RfZbrPR — Félix Rios (@Sangresudoryft1) June 28, 2022

Viendo la llegada de los #OVNI después de que la Mafe Walker los llamara en Venga la Alegría por televisión abierta. pic.twitter.com/PFzAnurUUC — René Egair ���� (@RenEgair) June 28, 2022

Jaime Maussan tampoco se salvó:

Propongo a Mafe Walker como traductora y a Jaime Maussan ,como maestros de ceremonia en el evento de bienvenida a la tierra para nuestros hermanos extraterrestres, "Marciano,hermano tu ya eres mexicano"#Ovnis #OVNI #maussan #Aliens pic.twitter.com/y7XqF6QCgo — La Paquita (@lapaquita31) June 28, 2022

