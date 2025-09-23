El día de ayer, autoridades de Coahuila sostuvieron un encuentro con medios para informar los avances en la investigación por la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, mejor conocido como "Papayita". El caso ha obtenido atención en redes sociales por la historia en la que presuntamente sus compañeros de trabajo serían los responsables del fallecimiento luego de una supuesta broma con una sustancia tóxica.

Sin embargo, la Fiscalía de Coahuila señala que hasta el momento no existen indicios de homicidio doloso.

Esto dice al momento la investigación sobre el caso "Papayita"

Hasta este instante, solo los familiares de Carlos Gurrola Arguijo tienen acceso a los detalles de la investigación sobre su fallecimiento. No obstante, las autoridades de Coahuila han señalado que han revisado los videos del caso y no encuentran pruebas de dolo en los sucesos.

Además, los testimonios recabados confirmarían una versión que no concuerda con la que se ha popularizado en redes sociales. En ese sentido, Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, confirmó que ya se cuenta con la relación completa de los hechos.

No obstante, en los registros oficiales aparece la sustancia nociva por lo que Rangel señalo que la carpeta de investigación sigue abierta por homicidio. Por lo que, si bien aún no hay indicios de alevosia, en caso de encontrarse, se perseguirá hasta el fondo "con todo el peso de la ley".

Mientras tanto, la muerte de Carlos Gurrola fue conmemorada a través de una manifestación que comenzó en la plaza principal del ejido La Concha. Esto aunado a las múltiples publicaciones en redes sociales que han denunciado el hecho en internet.

OB