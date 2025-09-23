En su conferencia matutina de este martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el homicidio de B-King y el DJ Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos en la Ciudad de México. Asimismo, la Mandataria consideró que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia.

El día de ayer, los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, quienes habían sido vistos con vida por última vez el pasado 16 de septiembre, fueron localizados en el Estado de México.

Ante esto, la Presidenta recordó que desde que se denunció la desaparición se abrió una carpeta de investigación en la Ciudad de México y la Fiscalía local inició la búsqueda.

"La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Es la fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería", explicó.

Al ser cuestionada sobre si este incidente podría afectar la relación bilateral, Sheinbaum contestó:

"No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, mantener la relación diplomática que debe existir con Colombia".

Además, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, indicó: "Nunca fui miembro del M-19".

Tras el hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos, este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó los crímenes e informó que “se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”.

Por su parte, el presidente de Colombia condenó el homicidio en una publicación en su cuenta de X:

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Petro solicitó el domingo el apoyo de la presidenta Sheinbaum para localizar a los músicos, y ahora exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Con información de EFE y SUN

