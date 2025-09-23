Quién fue Mauricio Fernández Garza, fallecido exalcalde de San Pedro

Mauricio Fernández Garza fue un político destacado en el estado de Nuevo León. Fue alcalde con licencia de San Pedro Garza García, y que lamentablemente falleció luego de un largo tratamiento contra el cáncer, a los 75 años de edad.

Fernández Garza fue elegido como alcalde de San Pedro Garza García en 4 ocasiones. Además, este municipio es considerado el más rico de Latinoamérica.

El pasado 15 de septiembre, a casi un año de haber asumido nuevamente la administración sanpetrina, el político del PAN anunció que pidió licencia a su cargo, para poder continuar con su tratamiento contra el cáncer. En su lugar, dejó a cargo de la alcaldía a Mauricio Farah, quien es actualmente el secretario del Ayuntamiento.

Formación académica de Mauricio Fernández Garza

El político estudió administración industrial en la Universidad de Purdue, Indiana, graduándose en 1970.

Asimismo, realizó posgrados para complementar su preparación académica , con posgrados en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, administración en el IPADE, y una maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey.

Trayectoria

En el ámbito empresarial, Fernández fue consejero en compañías como BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Sigma Alimentos y Alpek.

A su vez, estuvo en cargo directivos en empresas como Grupo Conductores de Monterrey y Grupo Alfa. También fundó algunas empresas por su cuenta.

En cuanto a su carrera política, Mauricio Fernández fue alcalde de San Pedro Garza García en 3 periodos además del actual: de 1989 a 1991, de 2009 a 2012 y de 2015 a 2018. Fue Senador de la República entre 1994 y 2000, presidió la Comisión de Cultura y fue candidato a diputado federal y gobernador de Nuevo León.

Mauricio Fernández Garza fue una de las figuras más influyentes de San Pedro, dejando tras de sí un legado que refleja una combinación de visión empresarial y compromiso político.

