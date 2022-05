Viral: Intenso calor derrite zapato de estudiante y causa sensación en TikTok (VIDEO)

Las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en varios estados del país han provocado que hasta los zapatos se derritan, hecho que por increíble que parezca quedó evidenciado en un clip de TikTok.

A través de dicha plataforma, la usuaria @andrea_silva62 compartió una grabación de 15 segundos donde narra que ella y sus compañeras se encontraban en la escuela "desesperadas por el calor" hasta que una de ellas sufrió en su calzado las consecuencias de las altas temperaturas.

En las imágenes se ve que la suela de uno de los zapatos está destruida, misma que se encuentra en pedazos en el suelo.

El video provocó muchas reacciones en la red social. Algunos bromearon con el hecho y hubo quienes afirmaron que en realidad lo que paso es que la suela se desmoronó por el uso o la mala calidad del calzado.

"Juay derrito", "objeto o pastel", "el calentamiento global ya está muy mal", "no te pases nos vamos a morirrrrrr", "No se le derritió jajaj, ya no servía, así pasa cuando el zapato estuvo mucho tiempo sin usar", "y tu siendo team calor", y "We imaginate llegar a tu casa decirle eso a tus papás", fueron algunos de los comentarios.

También algunos usuarios compartieron historias similares.

"Si me paso en la primaria, lo peor es que yo estaba en honores a la bandera y era parte de la escolta mi zapato salió volando", "a un compa le paso igual se fue descalzo a su casa", "weee yo la entiendo me pasó y eran nuevos apenas tenía 3 días se utilizarlos".

Ante la incredulidad de algunas personas, la joven compartió un segundo clip de video donde muestra cómo quedó al final el zapato.

El video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones, más de 280 mil likes y más de mil 800 comentarios. De acuerdo con la descripción de la cuenta, el hecho podría haber ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

