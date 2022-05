Las jugueterías son ese lugar al que llevas a tus hijos con la intención de comprarles algún juguete o simplemente para que se diviertan un rato, observando alguna futura compra. No es el caso de un matrimonio en Hong Kong, pues visitar un establecimiento les salió más caro de lo imaginado luego de que uno de sus hijos presuntamente derribara un teletubbie dorado de 1.80 metros, valuado en 4 mil dólares (80 mil pesos aproximadamente).

Mientras la familia se encontraba en una juguetería, la figura del teletubbie cayó al suelo, partiéndose en pedazos ante la mirada atónita de uno de los hijos de la pareja. Los empleados culparon al infante de haberlo tumbado y los padres tuvieron que pagar 4 mil dólares.

El padre de la familia, después de cubrir el gasto, tuvo acceso al video que muestra el incidente y ahora con el apoyo de abogados pide que se le devuelva el dinero, pues tendría pruebas suficientes para demostrar que no fue su hijo quien derribó la figura dentro de la juguetería.

Según un abogado citado por medios locales, la edad mínima de responsabilidad penal en Hong Kong es de diez años, por lo que fuera de quien fuera la culpa, la juguetería no debería haber obligado a los padres a pagar por el muñeco, o lo que quedó de él.

En redes sociales se ha generado un debate, pues hay quienes opinan que el niño no habría tenido la culpa. Otros acusan a la juguetería de haber situado a propósito un muñeco tan delicado en una zona de paso y sin ningún tipo de barrera o protección, dejándolo expuesto a un incidente como el ocurrido.

Algunos internautas también opinan que aunque no haya sido el niño el que lo derribó, los padres no debieron descuidarlo en ningún momento dentro de la tienda. Dicho esto, coinciden en que no debe hacerse cargo la familia del gasto.

