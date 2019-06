Video que incrimina a Carlos Gómez es manipulado: Aureoles

Para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el video con el que se ha incriminado al hasta hoy subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, es un refrito, muy armado y manipulado.

"Yo le reconozco al comandante Arrieta su valor, su determinación ante un refrito de un video que por cierto se ve muy armado"

Ello, luego de que se hiciera público un video donde se escucha a Gómez Arrieta interrogar a uno de los primeros detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entrevistado al respecto, Aureoles Conejo dijo que el video fue manipulado. "Yo le reconozco al comandante Arrieta su valor (y), su determinación ante un refrito de un video que por cierto se ve muy armado", señaló.

Y agregó: "Qué casualidad que ahora lo filtran con el comandante Arrieta. ¿Cuántos no habrán involucrados en ese proceso de Ayotzinapa? que a mí me sorprende que lo estén manejando de esa manera, lo hayan armado y luego lo hayan subido a una cuenta creada ex profeso para ello, piensan que uno no se da cuenta pero sí se da uno cuenta".

El mandatario michoacano afirmó que el caso Ayotzinapa ha sido muy manoseado por autoridades estatales (de Guerrero), federales, expertos forenses y hasta medios de comunicación.

"Lo que queremos los mexicanos es saber lo que pasó, no estar difundiendo materiales para distraer la atención de la gente"

Silvano Aureoles dijo que los mexicanos desean saber la verdad en torno a ese caso, y no que se distraiga la opinión pública con videos como el que se ha difundido. "Lo que queremos los mexicanos es saber lo que pasó, no estar difundiendo materiales para distraer la atención de la gente", expuso.

Aureoles Conejo aclaró que Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, no por considerársele culpable, sino como un acto de congruencia.

Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven. 1/2 — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) 22 de junio de 2019

"Siendo congruentes, porque no queremos tapar nada, es que al comandante yo le he aceptado separarse del cargo, pero no porque demos por bueno ese material", reiteró.

"Que no se diga que lo protegemos, o que él se escuda acá en el cargo público que ha tenido desde el inicio del gobierno, sino para que esté en condiciones absolutas de aclarar esa situación. No es que sea culpable, sino que es un asunto de congruencia", sostuvo.

JM