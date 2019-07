Vicente Fox rechaza ser evasor fiscal

El ex presidente mexicano Vicente Fox rechazó este sábado ser un evasor fiscal al responder a las afirmaciones del actual Mandatario, Andrés Manuel López Obrador, de que uno de sus antecesores se encuentra bajo investigación por deudas de impuestos.

"No tengo pendiente ningún pago de impuestos", aseguró Fox, quien gobernó México del 2000 al 2006, en un mensaje publicado este sábado en su cuenta oficial de la red social de Twitter.

Fox, quien mantiene una permanente crítica a la gestión de López Obrador, su rival político desde hace más de 20 años, aseguró no entender las declaraciones del presidente y las calificó como una forma de defenderse por los errores de su gobierno.

"¿De qué se trata, del juego del "gato y el ratón"? ¿Así te defiendes de tu mala administración?", señaló.

No tengo pendiente ningún pago de impuestos. @lopezobrador_

Menos entiendo tus declaraciones.

¿De qué se trata, del juego del "gato y el ratón"?

¿Así te defiendes de tu mala administración? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 20, 2019

López Obrador reveló que un ex presidente mexicano, del que no dio el nombre, es investigado por deudas fiscales por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos, pero eso lo ve el SAT. Tanto decían que de qué vivía yo, pero yo sí pago mis impuestos", aseveró.

Al no mencionar nombres, la alusión de López Obrador alcanzó a los cinco ex presidentes de México que están vivos: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El SAT emitió un boletín en el que confirmó que un ex presidente de México tiene debe impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) más los recargos y la actualización por lo que ya se iniciaron los procedimientos jurídicos del caso, indicó.

El nombre de Fox como un posible evasor fiscal fue publicado el viernes por la prensa mexicana, que señaló que no está al corriente de sus impuestos, además de que le fueron condonados durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El ex presidente Calderón aseguró en su cuenta de redes sociales que ha pagado sus impuestos desde que comenzó a trabajar a los 16 años y criticó a López Obrador por hacer insinuaciones de este tipo sin dar nombres.

"Decir 'un ex presidente no ha pagado impuestos', es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida", apuntó el ex presidente Calderón.

