Vicente Fox lanza provocación con video sobre consulta popular de AMLO

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizara la consulta popular este domingo 1 de agosto, donde registró una participación mínima de 7.74% de los electores, el expresidente de México, Vicente Fox, lanzó un video a modo de provocación en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter el expresidente, en tono de burla, subió un video editado donde donde se muestra acompañado de Felipe Calderón y Peña Nieto cantando la canción de MC Hammer, "U Can't Touch This". Traducido al español es "No puedes tocar esto".

AA