Vamos saliendo del combate al robo de combustible: López Obrador

A menos de dos meses de la estrategia al combate al robo de combustible, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno va saliendo de ese plan, porque se ha normalizado el abasto de gasolinas y ahora su administración se concentrará en pacificar. Para ello, dijo, se ha comenzado con 17 regiones donde se cometen el 35% de los homicidios.

Esto, luego de que el periodista Daniel Blancas le preguntara -en conferencia de prensa matutina - las garantías al gremio periodístico porque recientemente, dijo, fue secuestrado, golpeado y amenazado.

"Estamos trabajando en eso, ya vamos saliendo del plan del combate al robo de combustible porque ya se está normalizando el abasto y ha bajado considerablemente el robo y esto nos tenía ocupados.

"Están establecidas las bases, no vamos a dejar de mantener la vigilancia a los ductos pero ya va hacia la normalidad y hemos avanzado, no se va a suspender el plan, no vamos a relajar la disciplinas sobre esto. Pero ahora nos estamos metiendo de lleno para pacificar al país y empezamos con 17 regiones", señaló López Obrador.

Tras comprometerse que habrá protección para quienes sean víctimas de acoso o amenazas, el Ejecutivo federal afirmó que el Estado no formará parte de la delincuencia y que hay una separación completa del gobierno y los delincuentes.

"Qué hay una separación completa, total, no existe contubernio, hay una línea divisoria, hay una frontera. Estoy pendiente para que ninguna corporación del Estado se dedique a delinquir, separar al Estado de la delincuencia, porque (antes) no había fronteras", expresó.

OA