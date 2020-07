Urgen estrategia Federación-estados contra COVID-19

La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) reiteró su llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a reunirse con los mandatarios del país para emprender una estrategia coordinada Federación-estados, que enfrente la pandemia de COVID-19.

El llamado ocurrió luego de los señalamientos del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien responsabilizó el viernes a las entidades de entregar información desfasada, lo que no permitió esta semana actualizar el semáforo sanitario para guiar el desconfinamiento ordenado.

Tres meses después del primer llamado al Presidente para diseñar un plan conjunto, el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, reconoció "dicen que el silencio también es una respuesta, desde el 23 de marzo en mi calidad de presidente del Conago, motivado por las inquietudes de muchos gobernadores de diversas fuerzas políticas enviamos una misiva por escrito al señor presidente".

En esa fecha "le solicitábamos eso, una reunión a la luz de lo que ya se avizoraba entonces como una crisis sanitaria de proporciones muy grandes que todavía la seguimos padeciendo y no vemos que vaya a tener un arreglo pronto, que sin duda alguna iba a desembocar en lo que estamos viviendo, una crisis económica de proporciones gigantescas y nuestro interés era trabajar juntos y que no desembocara en una crisis social, que incluso llegara a ser una crisis humanitaria".

"La petición sigue vigente porque no ha sido respondida" y porque urge un plan de Estado entre la Federación y las entidades, planteó al admitir que si bien ha habido encuentros con integrantes del gabinete y funcionarios federales, un encuentro con el presidente hubiera mandado una señal de unidad.

"Creo que no es tarde para que pudiese darse esa reunión" que le han solicitado gobernadores no sólo del PAN sino de todas las fuerzas políticas, dijo.

Los nueve mandatarios de la GOAN, que ahora preside el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, se reunieron este fin de semana para afinar acuerdos para enfrentar la pandemia y, en rueda de prensa, expresaron la disposición a trabajar de forma unida y coordinada con la federación.

Empero, en voz del mandatario Mauricio Vila, de Yucatán, pidieron a la Secretaría de Salud ofrecer información certera sobre los procesos de reconversión hospitalaria.

Esto porque aunque se anuncia que se reconvertirán no se ha hecho, no hay insumos o no hay personal suficiente y "nosotros hacemos la planeación con información de ocupación hospitalaria pero dependemos de la información del IMSS e ISSSTE, por eso es importante que cumplan cuanto antes con la reconversión".

"Es importantísimo que estas instituciones que dependen del gobierno federal puedan cumplir cuanto antes con sus metas de reconversiones, para que podamos tener la capacidad hospitalaria en los estados que se ofreció en la reuniones que se han tenido con las dependencias federales".

En pronunciamiento de la GOAN, acordaron un plan para impulsar el federalismo por cuatro vías (reforma constitucional, fiscal, económica y política), en estrategia en la que, informaron, han contado con la asesoría de expertos, como el ministro en retiro José Ramón Cossío.

Se requiere adecuar la Constitución –expusieron- "para evitar que sobre los estados recaigan todas las obligaciones, mientras se preservan todos los derechos para el Gobierno Federal.

"Dos: fiscal, en donde acordemos fórmulas de distribución de recursos que respondan a la necesidad de cada estado con un Pacto Fiscal robusto a través del consenso, la equidad, la transparencia . Tres Política donde demos la certeza de que va a prevalecer la democracia, la libertad, el sufragio efectivo y se frenará la regresión autoritaria".

El cuarto eje será en lo económico, donde se dote a los estados de mecanismos para impulsar la innovación y tecnología de conocimiento donde haya impulso masivo de las energías verdes, con asociaciones público-privadas.

"Los estados gobernados por el PAN son ejemplo y seremos también motor", expresaron.

En la conferencia estuvieron Martín Orozco Sandoval, mandatario de Aguascalientes; Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral, gobernador de Chihuahua; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; Mauricio Vila, de Yucatán; Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Domínguez Servién, de Querétaro; José Rosas Aispuru, de Durango y se ausentó Diego Sinhue, de Guanajuato.

